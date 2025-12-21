Attualità

GRAVI INDIZI di REATO – Tra colline e segreti: la “verità” incompleta del Mostro di Firenze

di Francesca Petrosillo - 21 Dicembre 2025

Il Mostro di Firenze e i primi delitti

Il “Mostro di Firenze” è il protagonista del più lungo e controverso caso di cronaca nera italiana. Tra il 1968 e il 1985, nelle campagne tra Firenze, Scandicci, Borgo San Lorenzo e Vicchio, sono state uccise otto coppie per un totale di sedici vittime. Le coppie venivano colpite mentre si trovavano in auto in luoghi isolati, spesso usati come ritrovo per incontri intimi. L’arma del delitto era sempre la stessa: una Beretta calibro 22 Long Rifle, mai ritrovata, elemento che ha permesso poi di collegare i vari omicidi. Il primo delitto risale al 1968 a Signa, quando sono stati uccisi Barbara Locci e Antonio Lo Bianco. Inizialmente il caso sembrava isolato, ma anni dopo è stato riconosciuto come l’inizio della serie.

Il modus operandi del Mostro di Firenze

Dal 1974 gli omicidi sono ripresi con modalità ricorrenti: agguato improvviso, colpi esplosi dall’esterno dell’auto e, in diversi casi, mutilazioni post mortem sul corpo della donna, con l’asportazione di seni e pube. Questo dettaglio ha portato gli investigatori a ipotizzare una motivazione sessuale e rituale. Le indagini sono state segnate da errori, ritardi e ipotesi contrastanti. Negli anni Settanta si è parlato di un maniaco solitario, poi di un cacciatore esperto, vista la precisione dei colpi. Negli anni Ottanta è emersa l’idea di un killer seriale organizzato, capace di pianificare con calma e di conoscere perfettamente il territorio.

Le indagini e l’impatto mediatico

La stampa ha amplificato il clima di paura: le campagne toscane si sono svuotate e le coppie hanno smesso di appartarsi. Negli anni Novanta l’inchiesta ha visto una svolta con l’arresto di Pietro Pacciani, contadino del Mugello con precedenti per violenza. Pacciani è stato condannato in primo grado all’ergastolo nel 1994, assolto in appello nel 1996 e morto nel 1998 prima del nuovo processo. Successivamente sono stati condannati Mario Vanni e Giancarlo Lotti, indicati come “compagni di merende” e ritenuti presunti complici di Pacciani.

I processi e il mistero irrisolto

Lotti, considerato attendibile ma fragile, ha fornito testimonianze decisive ma spesso contraddittorie. Parallelamente sono nate piste alternative, come quella dei presunti mandanti occulti legati a riti esoterici e a un traffico di reperti umani, ipotesi mai provate in modo definitivo. Le procure di Firenze e Perugia si sono scontrate duramente e il caso è diventato simbolo di conflitti giudiziari e mediatici.

A distanza di decenni, il Mostro di Firenze resta un mistero solo parzialmente risolto. Nonostante processi e condanne, molti dubbi permangono sull’identità del vero assassino o sull’eventuale presenza di complici mai scoperti. È una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica e a rappresentare una delle pagine più oscure e inquietanti della storia criminale italiana.

