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Moto Guzzi, a Mandello del Lario apre un nuovo Motoplex

di Italpress - 17 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – La nuova e modernissima casa di Moto Guzzi è appena nata, ed è più viva che mai: il nuovo e avveniristico hub di Mandello del Lario, invaso a inizio mese da migliaia di appassionati durante le GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi, continua ad accogliere centinaia di visitatori ogni giorno, con un’offerta che ruota a 360° attorno al mito dell’aquila, e che comprende anche una proposta di shopping per veri appassionati.Sulla nuova grande piazza interna, che porta anche al Museo, si aprono infatti le vetrine del Motoplex Store: un grande spazio, collegato al percorso museale, che espone tutta la famiglia delle Moto Guzzi e la grande gamma di accessori: pezzi originali pensati per sottolineare la personalità di ogni motociclista, aggiungendo stile e funzionalità alla moto, ma anche una linea completa di abbigliamento col marchio dell’aquila, per il viaggio e per il tempo libero e le collezioni “Canottieri Moto Guzzi” e “Made in Mandello”, quest’ultima acquistabile online.Oltre a Moto Guzzi, il Motoplex di Mandello offre le gamme veicoli, sia scooter che moto, di tutti i marchi del Gruppo Piaggio: Aprilia, Vespa e Piaggio e con loro tutte le collezioni di capi tecnici, abbigliamento merchandising e le linee di caschi. E’ così possibile acquistare, oltre ai capi Moto Guzzi, l’abbigliamento Aprilia, comprese le divise originali del team MotoGP di Aprilia Racing o le eleganti creazioni a marchio Vespa.Accanto al Motoplex Store, la caffetteria e gli ambienti dedicati a workshop ed eventi danno forma a un hub aperto e contemporaneo: un luogo in cui incontrarsi, condividere conoscenze e vivere nuove esperienze legate al mondo Moto Guzzi.Il nuovissimo Museo Moto Guzzi ospita oltre 160 esemplari minuziosamente restaurati, per raccontare non solo l’evoluzione della motocicletta, ma anche i cambiamenti della società, della tecnologia, del design.La visita a Mandello è un’esperienza che comprende la vista alle linee produttive e alla Galleria del Vento, inaugurata nel 1954, la prima al mondo costruita all’interno di un’azienda motociclistica.L’ingresso alla nuova Moto Guzzi è gratuito. Per prenotare la visita, e per tutte le informazioni, si può visitare la pagina web: www.motoguzzi.com/it_IT/museo/

– Foto ufficio stampa Gruppo Piaggio –(ITALPRESS).