Esteri

Jet russi violano lo spazio aereo della Lituana, in volo i caccia italiani

Gli Eurofighter dell'Aeronautica hanno scortato i velivoli russi fuori dallo spazio aereo

di Cristiana Flaminio - 17 Settembre 2026

I jet russi avrebbero violato lo spazio aereo della Lituania, in volo (anche) i caccia italiani. Secondo le notizie rilanciate dalle agenzie, due caccia dell’Aeronautica militare della task force Air Baltic Thunder III si sono levati in volo in modalità scramble. Questo dopo l’annuncio della violazione dello spazio aereo della Repubblica baltica ad opera di velivoli che sarebbero riconducibili alle forze armate russe.

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Jet russi in Lituania, in volo i caccia italiani

Si tratta di due Eurofighter F-2000 che nel tardo pomeriggio di oggi sarebbero decollati dalla base di Šiauliai che si trova proprio in Lituania. L’operazione è coordinata dalla Nato e, in particolare, attraverso il Combined Air Operarion Centre della Nato a Uedem, in Germania. I caccia italiani avrebbero così “accompagnato” gli aerei russi al di fuori dello spazio aereo al di sopra della Lituania e dell’Alleanza atlantica.

Alta tensione al confine baltico

La tensione continua a salire al confine tra la Russia e le repubbliche baltiche. Non è il primo allarme del genere che risuona e non è la prima volta che i caccia italiani, proprio in Lituania, si ritrovano a “scortare” fuori dallo spazio aereo i jet russi. Intanto, nella giornata di oggi, il premier polacco Donald Tusk ha avvertito Mosca: “La Russia non ha bisogno di oltrepassare il nostro confine. Sta già conducendo una guerra ibrida contro di noi, utilizzando droni, atti di sabotaggio e disinformazione su Internet. Sappiamo dai nostri alleati che nei prossimi mesi potrebbero esserci altre provocazioni. Non cerchiamo la guerra, ma se qualcuno oserà attaccarci, dovrà affrontare una risposta risoluta da parte nostra e dei nostri alleati”.