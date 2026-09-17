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Cina, +1,5% negli investimenti per treni e binari tra gennaio e agosto

di Italpress - 17 Settembre 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La costruzione ferroviaria in Cina ha mantenuto uno slancio costante nei primi otto mesi del 2026, con progressi significativi registrati in numerosi progetti chiave. Lo ha reso noto ieri l’operatore ferroviario nazionale.

Secondo la China State Railway Group Co., Ltd., nei primi otto mesi gli investimenti in immobilizzazioni nel settore ferroviario sono ammontati a 511,8 miliardi di yuan, pari a circa 75,68 miliardi di dollari statunitensi, in aumento dell’1,5% su base annua.

I progressi costanti nella costruzione ferroviaria hanno contribuito a sostenere i settori collegati e l’occupazione, imprimendo nuovo slancio all’espansione della domanda interna e alla crescita economica stabile, ha affermato la società.

Diversi progetti chiave hanno recentemente registrato sviluppi positivi. Ad esempio, è entrata in funzione la tratta Wenling-Yuhuan della ferrovia ad alta velocità Hangzhou-Shaoxing-Taizhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Il collegamento consente di raggiungere direttamente Yuhuan, città nella parte sud-orientale della provincia, da Hangzhou, capoluogo dello Zhejiang, con un treno ad alta velocità in un’ora e 47 minuti.

La società ha dichiarato che attuerà pienamente i progetti di costruzione ferroviaria delineati nel 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), coordinando la pianificazione e la realizzazione di nuove linee con l’ammodernamento e l’espansione della capacità delle ferrovie convenzionali. Continuerà inoltre a migliorare la qualità e l’efficienza degli investimenti ferroviari per sostenere uno sviluppo economico e sociale di alta qualità.

La Cina ha costruito la più grande rete ferroviaria ad alta velocità del mondo. Alla fine del 2025, l’estensione complessiva delle linee ferroviarie operative del Paese aveva raggiunto i 165.000 chilometri, di cui oltre 50.000 ad alta velocità.

Secondo la società, entro il 2030 l’estensione della rete ferroviaria operativa del Paese dovrebbe raggiungere i 180.000 chilometri, di cui circa 60.000 ad alta velocità.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-