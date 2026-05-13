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Mozzarella di Bufala Campana Dop, nel 2025 57mln di chili prodotti e 38% esportato

di Italpress - 13 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – E’ uno dei simboli dell’Italia nel mondo, amatissima dentro e fuori i confini italiani. Un’eccellenza radicata sul territorio, tra la Campania e il Basso Lazio, che delizia ogni palato adattandosi alle ricette più svariate. E’ la Mozzarella di Bufala Campana Dop, che anche quest’anno sbarca a Tuttofood, la fiera dell’agroalimentare ospitata a Rho Fieramilano. Lo stand allestito mette in mostra il meglio che la regione Campania ha da offrire, proponendo alle centinaia di visitatori che affollano i diversi padiglioni un menù costruito appositamente per ogni giorno della fiera, raccontando i prodotti e i sapori che rendono grande il Made in Italy nel mondo. Si rinnova quindi la partnership tra il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop e il Consorzio Tutela Pasta di Gragnano Igp, le due più grandi e importanti realtà dell’agroalimentare del Meridione, nonchè simboli dell’eccellenza italiana nel mondo. Ma che cos’è che rende unici questi prodotti? A spiegarlo è Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop: “Trasformiamo un latte, quello di bufala di razza mediterranea di altissima qualità, ricco di proteine – ha affermato -. Il legame con il territorio è fondamentale: la mozzarella di bufala campana può essere prodotta solo nell’area Dop, che comprende la Campania, il basso Lazio, parte della provincia di Foggia e Venafro in Molise.Per garantire un futuro alla filiera lavoriamo a coinvolgere le nuove generazioni: dal 2017 il nostro Consorzio ha una sua Scuola di formazione, realizza corsi per casari e ad oggi abbiamo diplomato circa 100 persone. Quasi tutte sono rimaste a lavorare all’interno della filiera. Il nostro augurio è che sempre più giovani decidano di affacciarsi a quest’arte, che interessa anche tantissime donne, che rappresentano il 37% degli occupati nel comparto”.I numeri del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop sono impressionanti. “Lo scorso anno abbiamo prodotto circa 57 milioni di chili di mozzarella e il 37% è stato esportato all’estero, soprattutto in Europa – ha continuato il presidente Raimondo -. L’Italian sounding è per noi un problema rilevante. In Europa siamo in rete e riusciamo a monitorare i mercati; negli Stati Uniti, al contrario, è più difficile. Inoltre, ci siamo dotati da circa un anno e mezzo di un sistema di intelligenza artificiale che ci permette di scoprire i prodotti contraffatti nel mondo: si cercano sul Web le vendite online di prodotti falsificati. Quando ci viene segnalata qualche stranezza, parte la squadra ispettiva, che controlla in loco”.Garantire la genuinità e l’eccellenza del Made in Italy è una priorità che riguarda tutti i prodotti esportati all’estero, ma i beni dell’agroalimentare sono osservati speciali. La loro popolarità viene esaltata nel contesto di Tuttofood 2026, dove la mozzarella di bufala campana Dop si riscopre come eccellenza eclettica della cucina nostrana.“E’ un prodotto molto moderno”, ha affermato Pier Maria Saccani, direttore generale del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop. “Innanzitutto è uno dei pochissimi formaggi che già da solo costituisce un piatto, perchè con una mozzarella si può pranzare. E’ un prodotto leggero, fresco, richiestissimo in estate, ma anche caratterizzante di grandi piatti, perciò si sposa bene con altri prodotti. Tutto questo fa sì che la mozzarella di bufala Dop sia molto apprezzata dal consumatore finale”.Il connubio con Pasta di Gragnano Igp e la rilettura di alcuni piatti della tradizione culinaria italiana esaltano entrambi i prodotti. “Qui a Tuttofood raccontiamo insieme tutto il buono e il bello del Sud Italia”, ha detto Giovanni Cafiero, responsabile promozione Consorzio Tutela Pasta di Gragnano Igp. “Facciamo fronte unito per raccontare a livello nazionale e internazionale che l’eccellenza fa squadra, portando avanti una storia fatta di tradizione, identità e cultura”.L’eccellenza campana non si ferma allo stand della fiera milanese, ma sbarca anche in tv con uno spot in onda sulle reti Mediaset dallo scorso 7 maggio. Con la campagna “La La La… La Bufala”, il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop torna protagonista sul piccolo schermo, rappresentato da una testimonial d’eccezione: l’attrice Serena Autieri.“Abbiamo scelto lei perchè rappresenta tutti i valori che sono dentro alla bufala campana Dop”, ha spiegato il direttore generale Saccani. “E’ napoletana, è un’attrice molto elegante e con grandi capacità artistiche, perciò l’abbiamo vista molto affine al nostro prodotto”.-foto f12/Italpress-(ITALPRESS).