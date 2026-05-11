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Gran Ruote Racing Edition, edizione limitata Barilla ispirata alla Formula1

di Italpress - 11 Maggio 2026

PARMA (ITALPRESS) – Barilla porta nel mondo della Formula1 Gran Ruote, la nuova Limited Edition “che racchiude il DNA della partnership attraverso un formato straordinario, pensato per celebrare i valori condivisi tra due icone mondiali: eccellenza, cura del dettaglio e la gioia delle esperienze condivise”, si legge in una nota.Barilla Gran Ruote è stata lanciata a livello globale a Miami in occasione del Gran Premio del 4 maggio, seguita dal lancio a Tuttofood per il mercato italiano.Ispirata direttamente dalle iconiche ruote della Formula1, Barilla Gran Ruote è un’evoluzione di un classico formato di pasta: una forma innovativa con struttura a raggera complessa e distintiva che evoca il movimento, la velocità e il dinamismo caratteristici del motorsport mondiale, fondendo la creatività culinaria con la precisione del design. “La forma circolare con struttura a raggi – prosegue la nota – cattura il sugo con facilità, garantendo ogni volta un boccone gustoso e corposo che trasforma l’esperienza culinaria in una dichiarazione di stile per chi non vuole compromessi. Nella Formula1 il successo è una questione di precisione: ogni dettaglio conta e l’eccellenza deriva dal perfetto equilibrio tra performance, resistenza e strategia. La stessa dedizione caratterizza Barilla. Dal design alla produzione, ogni fase del processo è guidata dalla ricerca incessante delle migliori materie prime e dal continuo miglioramento. Barilla Gran Ruote racchiude questa filosofia condivisa, elevando un formato classico attraverso un design più complesso e distintivo che onora lo spirito di performance e qualità della Formula1: con una texture decisa e una struttura corposa, porta l’emozione della pista in ogni piatto”.“Come in Formula1 – prosegue la nota -, anche ai fornelli la performance conta: Barilla Gran Ruote si cuoce in soli 6 minuti mantenendo un’ottima tenuta in cottura che preserva la forma caratteristica e la struttura al dente. Una pasta pensata per chi non vuole compromessi tra tempo e qualità. Confezionata nella celebre scatola blu di Barilla – riconoscibile in tutto il mondo – il design speciale della Limited Edition porta la dinamicità, la velocità e l’adrenalina della Formula1 nel packaging classico Barilla, combinando linee eleganti e finiture raffinate con l’eleganza dello stile italiano. L’unione perfetta tra l’heritage della marca numero uno per quote di mercato aggregate a volume nel segmento pasta nel mondo1 e l’energia pura della Formula1”.Come Partner Ufficiale della Formula1, Barilla “fonde il brivido della pista con il calore della tavola, restando fedele al suo scopo: riunire le persone intorno al buon cibo. Barilla Gran Ruote segna un nuovo capitolo della partnership tra Barilla e Formula1, fungendo da rappresentazione tangibile dell’evoluzione continua della loro collaborazione”.“Gran Ruote non è solo pasta: è una dichiarazione di stile per gli amanti della velocità, del design, dell’eccellenza e della condivisione – sottolinea Barilla -. Un invito a celebrare insieme i momenti che contano – come quando il rombo dei motori si affievolisce e inizia la vera festa: quella di riunirsi attorno a un piatto delizioso. Con Gran Ruote, Barilla rafforza il suo ruolo di marca riconosciuta globalmente per la sua grande varietà di offerta1, provando che anche in un mondo veloce, un buon piatto di pasta Barilla rimane la formula per l’unione”.

– Foto ufficio stampa Barilla –

(ITALPRESS).