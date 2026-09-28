Attualità

Nations League, Israele Irlanda l’intreccio tra sport e politica

I giocatori irlandesi si impongono con un netto 3 a 0 ma il risultato passa in secondo piano.

di Gianluca Pascutti - 28 Settembre 2026

@ANSAfoto

Nel campo neutro di Debrecen, in Ungheria, l’Irlanda ha superato nettamente Israele nella sfida di Nations League, ma il risultato sportivo è finito quasi in secondo piano rispetto ai gesti di protesta mostrati dai giocatori irlandesi prima del calcio d’inizio.

Nations League tra sport e politica

La nazionale bianco verde è scesa in campo con il lutto al braccio e ha scelto di manifestare silenziosamente la propria posizione durante l’esecuzione dell’inno israeliano. I calciatori guidati da John O’Shea hanno chinato il capo e tenuto le mani dietro la schiena, un gesto interpretato come una forma di dissenso nei confronti della guerra in corso a Gaza e delle conseguenze umanitarie che il conflitto continua a provocare sulla popolazione civile palestinese.

L’episodio più evidente ha riguardato il capitano irlandese che, seguendo il protocollo previsto prima della partita, ha stretto la mano alla terna arbitrale evitando però il saluto con Manor Solomon, capitano della formazione israeliana. Un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione di media e tifosi, alimentando il dibattito sul ruolo degli atleti nelle proteste legate a questioni politiche e umanitarie.

Non è un caso isolato

Negli ultimi mesi numerose manifestazioni e prese di posizione pubbliche hanno accompagnato eventi sportivi internazionali. In diversi Paesi europei, associazioni, tifosi e organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto maggiore attenzione verso la situazione nei territori palestinesi, mentre il conflitto continua a dividere l’opinione pubblica mondiale.

Una partita a senso unico

Sul terreno di gioco, invece, non c’è stata storia. L’Irlanda ha imposto il proprio ritmo fin dalle battute iniziali, controllando il match senza particolari difficoltà. Troy Parrott ha sbloccato il risultato al 13′ con la rete dell’1-0, indirizzando subito la sfida. Nella ripresa sono poi arrivati i gol di Adam Idah e Jack Moylan, che hanno completato il successo irlandese e certificato una prestazione convincente sotto ogni aspetto.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT