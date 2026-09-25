Esteri

Parla Netanyahu si svuota l’aula Onu: “Codardi”

Il premier israeliano contestato dentro e fuori il Palazzo di Vetro: "Difendiamo anche voi. I coloni? Un gruppo di giovani scalmanati..."

di Paolo Diacono - 25 Settembre 2026

All’Onu parla Benjamin Netanyahu: i delegati si alzano e se ne vanno (come al solito). E lui sbuffa: “Siete dei codardi”. Tempi duri per il premier israeliano che si è ritrovato con la protesta fuori e dentro il Palazzo di Vetro a New York. Di quanto ha detto nel suo discorso, alla fine, è rimasto poco. Ciò che resta è la scena dei delegati che infilano la porta e di lui che perde le staffe. Non è più nemmeno un siparietto. Sta diventando una consuetudine. Che racconta della difficoltà di Bibi a far passare le sue ragioni a un’assemblea internazionale che di guerre e violenze non ne può più.

All’Onu parla Netanyahu, i delegati vanno via: “Codardi”

Il discorso all’Onu di Netanyahu non sarà ricordato per originalità. I temi cardine, alla fine, son sempre gli stessi. Una giustificazione della guerra costante in Medio Oriente unita al ridimensionamento delle violenze imputate ai coloni. Dall’altra parte quelli che, guidati dal sindaco star di New York Zohran Momdani e dall’attrice Susan Sarandon, affermano che Israele sta portando avanti una politica genocidiaria. “A tutti coloro che diffondono queste menzogne sul mio Paese o sui miei coraggiosi soldati, sia che si trovino in questa sala sia che si trovino nell’ufficio del sindaco antisemita di New York, dico questo: ’Vergognatevi. Vergognatevi per aver distorto i fatti”.

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La furia di Bibi

Netanyahu all’Onu ha ridimensionato il caso coloni affermando che si tratta solo di una “manciata di giovani delinquenti, circa 150, che lanciano pietre e abbattono ulivi. Di tanto in tanto si scaldano e appiccano qualche incendio”. Cose da poco secondo il premier israeliano. Che quando ha visto le proteste contro di lui e il suo Paese, difeso dall’esercito “più morale del mondo”, che deve difendersi dalle accuse di colonialismo di Francia e Gran Bretagna “che quel termine l’hanno inventato”, tuona: “Se ci sono altri codardi morali che non hanno ancora lasciato questa sala, lo facciano adesso”.