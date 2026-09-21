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Vergogna Juve, tifosi di spalle nel silenzio di silenzio per Mazzola

Il comportamento del tifo organizzato è stato immediatamente sommerso da fischi di disapprovazione

di Giorgio Brescia - 21 Settembre 2026

Vergogna all’Allianz Stadium: la Curva Sud volta le spalle nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Un gesto che ha rovinato un momento di solenne raccoglimento e scatenato una bufera di polemiche nel mondo del calcio.

Vergogna Juve: Curva Sud di spalle

Prima del fischio d’inizio della sfida di Serie A tra Juventus e Atalanta, giocata all’Allianz Stadium, una frangia ultras della Curva Sud bianconera ha scelto di non rispettare il minuto di silenzio disposto su tutti i campi d’Italia per commemorare Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e della Nazionale scomparso a 83 anni.

Voltati di spalle e cori sovrapposti

Dagli altri settori dello stadio torinese e dalla maggior parte dei presenti partiva un applauso partecipe e composto. La frazione del tifo organizzato posizionata nel settore ultra si è apertamente voltata di spalle al terreno di gioco.

Contestualmente, per tutta la durata del minuto di raccoglimento, dalla curva sono stati intonati cori indirizzati alla memoria delle icone e delle figure simbolo della storia bianconera. Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e l’Avvocato Gianni Agnelli utilizzati in chiave provocatoria per coprire il silenzio solenne tributato al rivale storico nerazzurro.

La spaccatura dello Stadium

Il comportamento del tifo organizzato è stato immediatamente sommerso da fischi di disapprovazione. Fischi giunti dal resto dei tifosi presenti sulle tribune dell’Allianz Stadium. Così, una netta spaccatura nell’impianto torinese.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha ribadito come la responsabilità di onorare la memoria dei grandi dello sport trascenda ogni colore e appartenenza. E ha preso le distanze dal comportamento tenuto dal gruppo ultras.