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Nissan Italia al fianco di Komen per la Race for the Cure 2026

di Italpress - 8 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nissan Italia partecipa alla ventisettesima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, promossa da Komen Italia, rinnovando il proprio impegno concreto a favore della solidarietà, della prevenzione e dell’inclusione. Per il secondo anno, Nissan Italia sarà presente con una squadra composta da dipendenti e loro familiari, che prenderanno parte alla corsa benefica, condividendo un’esperienza di partecipazione e responsabilità sociale e contribuendo così con la loro presenza alla raccolta fondi a favore delle oltre 56mila donne che ogni anno in Italia affrontano il loro percorso di cura. La partecipazione all’iniziativa si inserisce pienamente nel percorso di Nissan Italia in ambito Diversity, Equity & Inclusion, ulteriormente rafforzato dal recente conseguimento della Certificazione per la Parità di Genere, rilasciata dall’ente certificatore RINA in conformità alla UNI/PdR 125:2022. Un riconoscimento che testimonia l’impegno strutturato dell’azienda nella promozione delle pari opportunità, nella valorizzazione del talento femminile e nella creazione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso. Nissan Italia si conferma una realtà attenta alla tutela e allo sviluppo professionale delle donne con la costruzione di una cultura aziendale fondata su rispetto, ascolto e responsabilità sociale. Un percorso supportato dal Programma DE&I Nissan, nato nel 2022, che include la presenza di un Comitato Guida dedicato, l’adozione di una Politica per la Parità di Genere e un Sistema di Gestione specifico.“Iniziative come la Race for the Cure rappresentano un momento di partecipazione autentica, in cui i valori dell’azienda prendono forma attraverso le persone. Essere al fianco di Komen significa sostenere con convinzione la salute, la prevenzione e la forza delle donne, rafforzando al tempo stesso una cultura inclusiva che parte dall’interno e genera valore per la collettività” ha commentato Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia. La Race for the Cure rappresenta un appuntamento di grande valore civile e sociale, capace di unire sport, salute e impegno collettivo, sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della ricerca scientifica. La corsa si svolge a Roma il 10 maggio, con partenza dal Circo Massimo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con la partecipazione delle principali Istituzioni.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).