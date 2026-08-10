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Nuovo SUV Citroèn C3 Aircross, 7 passeggeri in soli 4.39 metri

di Italpress - 10 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nei 4,39 metri di lunghezza di Nuovo SUV Citroèn C3 Aircross Hybrid sono custoditi molteplici aspetti che rendono questo moderno SUV in linea con le prerogative di chi cerca tanto spazio a bordo. La generosa capienza dell’abitacolo è subito evidente, già all’apertura delle portiere. L’ampia seduta dei 5 posti è bilanciata dal profondo bagagliaio, con ben 460 litri di volume. L’abbattimento degli schienali posteriori, porta questo spazio a 1.600 litri, rendendolo particolarmente indicato per il trasporto di attrezzature sportive. Focalizzando invece il trasporto di persone, se all’atto dell’acquisto si sceglie la configurazione a 7 posti, si otterrà una terza fila di sedili, ripartita in due sedili individuali ribaltabili. Nuovo SUV Citroèn C3 Aircross Hybrid è il mezzo ideale per un viaggio verso la località francese di Tignes, in Alta Savoia proprio per il suo versatile spazio. A Tignes, infatti, il periodo invernale è talmente focalizzato sulla neve da ospitare regolarmente gare della Coppa del Mondo FIS, e nella stagione estiva le opportunità per lo sport si moltiplicano con mountain bike e downhill, hiking e trekking, sport acquatici al lago, golf, arrampicata, vie ferrate, alpinismo, rafting, skate park, bici su strada e parapendio.Inevitabile quindi l’esigenza di spazio nel proprio veicolo, per il trasporto degli indispensabili attrezzi. Uno spazio che nel caso di Nuovo SUV Citroèn C3 Aircross Hybrid rientra sempre sotto il segno del benessere con cui si esprime l’originale concetto Citroèn Advanced Comfort. A iniziare dalle tecnologiche sospensioni, frutto di un’evoluzione che è iniziata con le competizioni sportive più estreme, come i raid africani, e che oggi propone doppi ammortizzatori idraulici progressivi su tutte le versioni di Nuovo SUV Citroèn C3 Aircross. L’esclusiva struttura della sospensione garantisce maggiore morbidezza e comfort sulle piccole irregolarità, senza compromettere lo smorzamento necessario per mantenere la carrozzeria in posizione durante la guida su strade accidentate. Anche i sedili Advanced Comfort di Nuovo SUV Citroèn C3 Aircross, sono l’evoluzione di un progetto che ora raggiunge un ulteriore miglioramento: sono dotati di una nuova superficie con 15 mm di schiuma extra, e offrono un supporto laterale ridisegnato per garantire comfort indipendentemente dai chilometri su strada. A enfatizzare ulteriormente il comfort di bordo, su Nuovo Citroèn C3 Aircross si trovano nuovi materiali e colori, con in evidenza la plancia, rivestita in un tessuto speciale e abbellita alle estremità con nuove zone di luce calda, in grado di conferire ulteriore benessere. Si tratta dell’ennesima conferma di come Citroèn continui l’evoluzione dei propri veicoli, sulla scia di quel comfort che oggi raggiunge un nuovo apice con Nuovo SUV C3 Aircross Hybrid.

– Foto ufficio stampa Stellantis –(ITALPRESS).