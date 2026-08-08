Italpress Notizie Motori

Suzuki AllGrip, la trazione integrale che accompagna ogni viaggio

di Italpress - 8 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – In Suzuki l’innovazione nasce da un principio semplice: sviluppare tecnologie capaci di rendere la mobilità più sicura, intuitiva e piacevole. In questa filosofia, la trazione integrale rappresenta uno degli elementi distintivi del Marchio, pensata non solo per affrontare neve e ghiaccio, ma per offrire maggiore controllo e sicurezza in ogni stagione. La famiglia Suzuki AllGrip comprende quattro sistemi di trazione integrale, sviluppati per rispondere a esigenze e modelli differenti. AllGrip AUTO, disponibile su Swift, gestisce automaticamente la trazione in base alle condizioni della strada. AllGrip SELECT, adottato da Vitara e S-Cross, permette invece al conducente di scegliere tra diverse modalità di guida. E-Four, presente su Across, utilizza un motore elettrico dedicato all’asse posteriore, mentre la nuova AllGrip-e di e VITARA sfrutta due motori elettrici, uno per ciascun asse, per garantire una distribuzione precisa e immediata della coppia.

La vocazione 4×4 di Suzuki trova spazio anche nella mobilità estiva. Strade sterrate, percorsi a fondo naturale e itinerari lontani dalle rotte più battute possono condurre a calette, agriturismi, campeggi e luoghi immersi nella natura. In queste situazioni, la trazione integrale può offrire maggiore sicurezza e tranquillità, soprattutto quando il fondo diventa sconnesso o l’aderenza varia. Questa competenza nasce da una storia lunga oltre mezzo secolo. Già nel 1968, con il progetto Hopestar, gli ingegneri Suzuki iniziarono a sviluppare un veicolo compatto capace di affrontare anche i terreni più difficili. Il progetto portò, nel 1970, alla nascita dell’iconico LJ10, il primo Jimny, dando ufficialmente il via a una tradizione 4×4 che continua ancora oggi. I numeri confermano il ruolo centrale della trazione integrale nella gamma Suzuki: nei primi mesi dell’anno sono state immatricolate 5.284 vetture 4×4, pari al 31,5% delle vendite complessive del Marchio in Italia. Un risultato che testimonia come la tecnologia AllGrip continui a rappresentare una delle espressioni più autentiche della filosofia Suzuki: offrire libertà di movimento, sicurezza e controllo, su ogni strada e in ogni stagione.

– Foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).