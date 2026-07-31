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Olanda, dall’Ue ok ad aiuti di Stato da 290 milioni per i carburanti sostenibili per l’aviazione

di Italpress - 31 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, due programmi olandesi con un budget complessivo di 290 milioni di euro a sostegno dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF). “I programmi contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del Clean Industrial Deal, volti ad accelerare la decarbonizzazione dell’industria europea, nonché degli obiettivi del regolamento ReFuelEU sull’aviazione, finalizzati a stimolare la domanda e l’offerta di SAF e ad accelerare la transizione verso un’aviazione a impatto climatico zero”, come si legge in una nota della Commissione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).