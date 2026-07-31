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Oroscopo di agosto: le previsioni culinarie dell’estate 2026 segno per segno

Accanto alle previsioni astrologiche, Jupiter propone anche un percorso gastronomico che accompagna ogni segno zodiacale

di Redazione L'Identità - 31 Luglio 2026

Oroscopo di agosto: l’estate entra nel suo momento più intenso e milioni di italiani si preparano a vivere il mese simbolo delle vacanze. Tra partenze, giornate al mare, serate all’aperto e una pausa dai ritmi frenetici del lavoro, cresce anche la curiosità di sapere cosa riservino le stelle. C’è chi cerca conferme in amore, chi spera in una svolta professionale e chi, più semplicemente, vuole lasciarsi guidare dagli astri per affrontare con il giusto spirito le settimane più calde dell’anno.

Secondo le previsioni richieste da Deliveroo all’astrologo Pellegrino Liuzzi, conosciuto dal grande pubblico come Jupiter, agosto e settembre rappresentano un periodo di cambiamenti e opportunità per tutti i segni zodiacali. Non solo indicazioni su lavoro e sentimenti, ma anche suggerimenti dedicati alla tavola, perché anche il cibo può riflettere il carattere e le inclinazioni di ciascun segno.

Oroscopo agosto 2026: energia, nuovi inizi e relazioni

L’Ariete vivrà settimane all’insegna dell’intraprendenza. L’energia non mancherà e potrebbe tradursi in nuove opportunità lavorative o in incontri destinati a lasciare il segno. L’invito è quello di rallentare ogni tanto, evitando di trasformare la voglia di fare in eccessiva frenesia.

Per il Toro, invece, agosto sarà il mese della stabilità. La costanza verrà premiata sul lavoro, mentre in amore cresceranno complicità e desiderio di condividere il tempo con la persona amata. Una fase ideale per assaporare con calma ogni momento.

I Gemelli saranno tra i segni più dinamici dell’estate. Idee, progetti e nuove conoscenze renderanno le giornate particolarmente vivaci. La sfida sarà riuscire a selezionare gli obiettivi senza disperdere energie in troppe direzioni.

Il Cancro riscoprirà il valore delle relazioni autentiche. Dopo mesi intensi, il dialogo e la collaborazione diventeranno gli strumenti migliori per affrontare il lavoro e costruire nuovi progetti, mentre i sentimenti saranno caratterizzati da maggiore dolcezza.

Leone, Vergine e Bilancia: creatività e cambiamenti

Per il Leone si apre una stagione da protagonista. L’influenza favorevole di Giove favorisce decisioni importanti, crescita professionale e una ritrovata chiarezza anche nella sfera sentimentale. Leadership e creatività saranno gli assi nella manica.

La Vergine sentirà forte il desiderio di cambiare. L’organizzazione, da sempre punto di forza del segno, permetterà di affrontare nuove sfide e pianificare con serenità il prossimo autunno. Anche nei rapporti personali sarà fondamentale condividere obiettivi e prospettive.

La Bilancia vivrà un periodo ricco di stimoli. Idee e occasioni non mancheranno, ma sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra entusiasmo e concretezza. Le nuove conoscenze potrebbero rivelarsi preziose sia sul piano professionale sia su quello personale.

Scorpione, Sagittario e Capricorno: determinazione e consapevolezza

Lo Scorpione affronterà agosto con grande determinazione. Anche le difficoltà diventeranno occasioni di rilancio, mentre in amore potrebbero nascere legami intensi e destinati a evolversi rapidamente.

Per il Sagittario, invece, le stelle suggeriscono di rallentare. Non tutto deve accadere immediatamente: scegliere con lucidità permetterà di cogliere le opportunità davvero importanti, senza perdere il tradizionale entusiasmo che caratterizza il segno.

Il Capricorno vivrà un’estate di trasformazione interiore. La maggiore consapevolezza porterà a investire tempo ed energie soltanto nei progetti realmente significativi. Anche nei sentimenti sarà il momento di abbassare le difese e lasciarsi andare.

Acquario e Pesci: equilibrio e serenità

L’Acquario sarà chiamato a dare concretezza alle proprie idee. Selezionare le priorità diventerà la chiave del successo, mentre i rapporti con gli altri saranno caratterizzati da maggiore armonia e autenticità.

Per i Pesci, infine, agosto sarà il mese della semplicità. Liberarsi da dubbi e paure consentirà di vivere con maggiore serenità sia il lavoro sia la vita di coppia, lasciando spazio a emozioni sincere e rapporti più autentici.

L’oroscopo passa anche dalla tavola

Accanto alle previsioni astrologiche, Jupiter propone anche un percorso gastronomico che accompagna ogni segno zodiacale.

Gli Ariete prediligono piatti ricchi di proteine come hamburger gourmet, burrito piccanti o poké proteiche. I Toro restano fedeli ai grandi classici della tradizione, dalla pizza con ingredienti di qualità fino al tiramisù artigianale.

I Gemelli cercano varietà e sperimentazione con sushi, tapas e cucina internazionale, mentre il Cancro preferisce i sapori del mare, dagli spaghetti alle vongole alle fritture di pesce.

Per il Leone, la tavola è un vero evento: tagliate, grigliate e menù completi sono la scelta ideale. La Vergine punta invece su bowl equilibrate, cereali, verdure e piatti salutari.

La Bilancia ricerca eleganza e raffinatezza con risotti, formaggi selezionati e dessert di pasticceria, mentre lo Scorpione ama sapori intensi come sushi, ostriche, funghi e piatti speziati.

Il Sagittario continua il proprio viaggio attraverso curry thailandesi, ramen, cucina messicana e poké tropicali. Il Capricorno resta fedele alla tradizione con brasati, tagliate e comfort food, mentre l’Acquario preferisce proposte vegetariane, burger plant-based e cous cous.

I Pesci, infine, celebrano l’estate con piatti di pesce, crostacei e dessert capaci di evocare il sapore delle vacanze.

Agosto, dunque, si conferma un mese di relax ma anche di nuove opportunità. Che si creda o meno all’oroscopo, le stelle offrono uno spunto per vivere l’estate con maggiore leggerezza, concedendosi il lusso di rallentare, coltivare relazioni autentiche e, perché no, scegliere il piatto giusto per rendere ancora più piacevoli le serate delle vacanze.