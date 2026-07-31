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Pd, colloquio Schlein-Gualtieri dopo un evento al Pigneto a Roma

Leader dem e sindaco parlano per circa 20 minuti lontano dai cronisti

di Askanews -

Roma, 31 lug. (askanews) – Lungo colloquio tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della presentazione della proposta di legge Dem sull’emergenza caldo.

Dopo l’evento, che si è svolto nel pomeriggio al Giardino Galafati del quartiere Pigneto di Roma, la leader del PD e il primo cittadino della Capitale si sono appartati per un colloquio durato all’incirca 20 minuti lontano dai cronisti e dai cittadini che hanno partecipato all’evento.

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