Attualità

Open Fiber, nuovo primato nella connettività: l’ologramma Roma- Milano raggiunge i 64 Terabit

di Redazione - 7 Gennaio 2026

Una trasmissione olografica, proiezione di immagini tridimensionali in tempo reale tra Roma e Milano, realizzata grazie all’enorme capacità di banda e alla bassissima latenza garantite dalla fibra. Open Fiber ha raggiunto il primato nazionale di velocità di trasmissione su una tratta di lunga distanza raggiungendo 64 Terabit al secondo su oltre 600 chilometri di rete in fibra ottica. Questa esperienza immersiva ha mostrato come la rete possa abbattere le distanze fisiche, rendendo possibili interazioni tridimensionali realistiche, ha spiegato Francesca Parasecolo, Head of network engineering di Open Fiber. Il nuovo primato del raggiungimento dei 64 Terabit arriva alla fine di un anno segnato da diversi traguardi raggiunti da Open Fiber. Tra i vari l’azienda sottolinea il test record di 81,6 Tbps sulla rete di trasporto nazionale Zion, e il completamento della dorsale sottomarina Olbia–Fiumicino, che collega la Sardegna alla penisola con percorsi più brevi, maggiore capacità e una resilienza ancora più elevata.