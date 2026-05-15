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Optima Italia introduce “Antispam” contro truffe e telefonate indesiderate

di Italpress - 15 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Optima Italia arricchisce la propria offerta con Antispam, la nuova funzionalità gratuita disponibile nell’app MyOptima, pensata per riconoscere e segnalare chiamate indesiderate o potenzialmente fraudolente, aiutando i propri Clienti a difendersi da spam telefonico e possibili truffe.

La funzione consente di identificare in modo immediato le chiamate sospette e scegliere come gestirle, offrendo uno strumento concreto di tutela nella vita quotidiana. In Italia, secondo le stime, una persona riceve in media tra 1,5 e 2 chiamate spam al giorno, pari a circa 600-650 chiamate indesiderate all’anno. Un fenomeno sempre più diffuso che incide sulla qualità della vita delle Persone e che rende necessario mettere a disposizione strumenti semplici, immediati ed efficaci di protezione. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire ai clienti un servizio utile e accessibile, senza costi aggiuntivi e senza finalità commerciali, ma con l’obiettivo di aumentare sicurezza, consapevolezza e serenità nell’utilizzo quotidiano dello smartphone.

“Con Antispam vogliamo offrire ai nostri clienti uno strumento concreto per difendersi da un fenomeno sempre più diffuso, migliorando sicurezza e qualità dell’esperienza d’uso quotidiana”, spiega Marco Taliani, CEO Optima HUB.

L’app MyOptima è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Per utilizzare il servizio è sufficiente scaricare o aggiornare l’app e autorizzare la funzione dalle impostazioni del proprio smartphone. Accanto a questa novità, e nella volontà di continuare a semplificare la vita dei clienti attraverso servizi innovativi e sempre più digitali, Optima Italia introduce anche l’eSIM su tutte le offerte Mobile, sia stand alone sia integrate, allo stesso costo della SIM fisica.

“L’introduzione dell’eSIM rappresenta un passo importante verso un’offerta sempre più flessibile, digitale e sostenibile, in linea con le nuove esigenze degli utenti”, sottolinea Umberto d’Oriano, Direttore Marketing Optima Italia.

L’eSIM consente l’attivazione immediata della linea, la gestione di più numeri sullo stesso dispositivo e una riduzione dell’impatto ambientale grazie all’eliminazione di supporti fisici e materiali plastici. Con queste innovazioni, Optima Italia conferma il proprio impegno nello sviluppo di servizi digitali sempre più sicuri, semplici, flessibili e orientati alle reali esigenze delle persone.

– foto logo dal sito web Optima –

(ITALPRESS).