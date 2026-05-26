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Papa Leone “Aiutare il popolo di Gaza che non riceve aiuti umanitari”

di Italpress -

ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari, rinnovo l’appello a tutte le autorità ad assistere il popolo di Gaza, a ricostruire. Il popolo sta soffrendo tanto e questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l’azione di quelli che hanno partecipato alla Flotilla. Siano rispettati i diritti umani di tutti”. Lo ha detto Papa Leone parlando con i giornalisti all’uscita della sua residenza a Castel Gandolfo.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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