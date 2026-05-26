Attualità

Sempre più donne alla guida di Fs: “Valorizziamo i talenti”

Sempre più in rosa i dirigenti del gruppo, la soddisfazione dell'ad Donnarumma

di Cristiana Flaminio - 26 Maggio 2026

Ci sono sempre più donne a guidare Fs. La parità di genere, nel Gruppo, è cosa fatta. Almeno nelle nuove nomine ai piani alti, tra i dirigenti. E l’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma può esultare. I numeri e le cifre arrivano direttamente da Ferrovie dello Stato. Che riferisce come, nel 2026, la metà delle nomine dirigenziali siano in forte crescita “rispetto al 26% registrato a gennaio del 2025 e che già era salito al 42% nella sessione successiva, a testimonianza di un percorso concreto e coerente, fondato su valorizzazione delle competenze e attenzione alla qualità della leadership”.

Fs delle donne, Donnarumma applaude

L’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma è felice della situazione e rilancia sulla centralità delle donne in Fs. “Valorizzare il talento femminile nei ruoli di responsabilità non è secondario. È una scelta manageriale e culturale che riguarda la qualità della nostra leadership e la capacità di riconoscere il merito”. E ancora: “Metà delle nuove nomine dirigenziali è al femminile, un risultato concreto dell’impegno del Gruppo nel garantire pari opportunità di emersione del talento in tutte le fasi del percorso professionale, favorendo un accesso equo ai percorsi di carriera, formazione e sviluppo”.

Tra investimenti e futuro

Donnarumma ha concluso il suo intervento riferendo che “la trasformazione del Gruppo FS passa certamente dagli investimenti, dalle infrastrutture, dall’innovazione e dalla tecnologia, ma soprattutto dalle persone e dalla capacità di costruire una leadership inclusiva, capace di guidare il cambiamento e affrontare le sfide del futuro”. Ecco la chiave: la valorizzazione delle competenze e delle unicità per le donne e non solo che rappresenta “un elemento centrale nella strategia del Gruppo FS, che prosegue il proprio percorso di trasformazione industriale e organizzativa con l’obiettivo di consolidare un modello di leadership sostenibile e orientato alla creazione di valore per il Paese”.