Esteri

Israele colpisce ancora: l’Idf oltre la linea gialla

Secondo i media locali in azione le forze armate: nel mirino le basi di Hezbollan

di Paolo Diacono - 26 Maggio 2026

Ci risiamo: stando a quanto riportano i media locali, l’Idf ha ripreso le operazioni di terra oltre la linea gialla in Libano. In pratica, le forze armate israeliane hanno lanciato una nuova offensiva oltre la zona di sicurezza. L’obiettivo, proclamato, è quello di respingere ancora più a Nord le milizie di Hezbollah al fine di ridurre la possibilità di attacchi, ai danni proprio di Israele, lanciati per mezzo di droni esplosivi sulle comunità nel nord del Paese.

Idf oltre la linea gialla

L’Idf, stando a quanto riporta il Times of Israel, è dunque oltre la linea gialla. I raid, a quanto risulta ai media israeliani, sono stati condotti sulla base di informazioni di intelligence. E hanno colpito territori anche a nord del fiume Litani, alla ricerca delle basi attribuite a Hezbollah. Contestualmente si sarebbero intensificati pure gli attacchi dell’aeronautica israeliana a sud del Libano. Dalle cifre che emergono in queste ore ci sarebbero già una ventina di vittime.

Torna la tensione

L’operazione dell’Idf al di là della linea gialla fa risalire la tensione in tutto il Medio Oriente. L’ipotesi di una pace sembra allontanarsi. Il solito pendolo, dopo le parole di Trump nel fine settimana e le voci su una trattativa che sembrava sul punto di decollare. L’unica certezza resta solo quella della profonda incertezza.