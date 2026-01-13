Attualità

Pausini co-conduttrice a Sanremo: le attese, i rischi

La scelta mira a rafforzare l’immagine internazionale della kermesse e a intercettare pubblici più ampi

di Dave Hill Cirio - 13 Gennaio 2026

Laura Pausini nella squadra del Festival di Sanremo come co-conduttrice, la Rai porta una star globale sul palco dell’Ariston. La scelta mira a rafforzare l’immagine internazionale della kermesse e a intercettare pubblici più ampi. Un progetto per sostenere gli ascolti televisivi con un volto molto popolare. La cantante emiliana, un ponte tra musica italiana e mercato globale. Molto alte le attese per una conduzione che – almeno sulla carta – unisce esperienza, empatia e disciplina.

Una scelta che cambia il volto del Festival

La presenza di Laura Pausini come co-conduttrice segna una svolta simbolica per Sanremo, che cerca un equilibrio tra tradizione storica e apertura verso il pubblico internazionale.

La sua carriera costruita su successi mondiali rende credibile questa strategia e rafforza l’idea di un Festival meno provinciale. Il pubblico italiano la considera una voce familiare, mentre quello estero la segue da anni con attenzione.

La Rai intende sfruttare questa doppia identità per rilanciare il marchio Sanremo su scala più ampia e competitiva, anche in chiave di esportazione del format.

Il profilo di Pausini e il valore mediatico della sua presenza

Laura Pausini porta sul palco una storia artistica lunga oltre tre decenni, fatta di premi, tournée e vendite record. La sua immagine resta solida e riconoscibile anche in un mercato musicale sempre più frammentato.

Come co-conduttrice può offrire empatia, chiarezza e controllo della scena, qualità decisive in una diretta televisiva complessa. Il pubblico percepisce in lei una figura autentica, capace di parlare senza filtri e senza artifici, una dote che la televisione generalista continua a premiare.

La strategia Rai tra ascolti e immagine

La Rai punta su una figura capace di attrarre pubblici diversi e di dare al Festival una veste più moderna e internazionale. Gli ascolti restano una priorità, ma conta anche il posizionamento del brand Sanremo nel contesto globale dell’intrattenimento.

Una co-conduttrice di questo livello rafforza entrambe le dimensioni e rende l’evento più appetibile per sponsor e partner esteri. La Pausini dialoga inoltre con le nuove generazioni attraverso i social, un aspetto che la tv pubblica considera ormai decisivo.

Le reazioni del mondo musicale e dello spettacolo

La notizia, accolta con entusiasmo: in molti riconoscono nella Pausini una professionista che conosce palco e pubblico come pochi.

Ora, da vedere come si muoverà nella conduzione dal vivo, sempre imprevedibile a Sanremo.

L’industria discografica guarda con interesse a una presenza che può aumentare la visibilità dei brani e degli interpreti. Perché il Festival resta una vetrina centrale e una figura così nota può amplificarne l’impatto mediatico.

Cosa può offrire sul palco dell’Ariston

Pausini arriva a Sanremo con una squadra personale di vocal coach e stylist che la segue anche nei grandi eventi televisivi, un dettaglio che in Rai considerano un valore aggiunto.

Negli ambienti di produzione circola l’idea di usarla non solo come presentatrice, ma anche come ponte con gli artisti stranieri ospiti, che spesso faticano con i ritmi serrati del Festival.

La cantante avrebbe chiesto di poter preparare brevi momenti musicali non annunciati, così da dare respiro alle serate più lunghe. In questa scelta, l’opzione per rompere la rigidità del copione.

L’impatto sul racconto del Festival

Con Pausini sul palco, il Festival potrebbe raccontarsi in modo meno autoreferenziale e più vicino a un grande show internazionale.

Un eventuale suo spazio fisso in cui presenterà gli artisti come in un award show globale, garantirebbe con un taglio più narrativo.

La sua capacità di passare dall’italiano allo spagnolo e all’inglese senza sforzo può diventare una cifra stilistica delle serate. Questo elemento potrebbe aiutare Sanremo a rafforzare la propria presenza sui canali esteri e sulle piattaforme digitali.

Le prospettive e i rischi

Il nome di Pausini crea aspettative molto alte, anche se appare il timore dell’effetto “star più grande del Festival”. Ma forse proprio questo squilibrio può rinnovare l’evento, spostando l’attenzione dalla sola gara al grande spettacolo.

Il rischio vero, il tempo televisivo. Perché ogni intervento della cantante tende ad attirare ascolti e potrebbe sottrarre spazio ai concorrenti.