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Per la Sprint di Silverstone pole di Hamilton davanti ad Antonelli

di Italpress - 3 Luglio 2026

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton conquista la pole position per la gara Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1, in scena lungo il circuito di Silverstone. Il pilota della Ferrari ferma il cronometro a 1’28″376 e partirà davanti a tutti nella “corta” in programma domani alle 13 italiane. In prima fila c’è anche la Mercedes di Kimi Antonelli, distante soltanto 0″011 dal britannico, mentre in seconda fila ci sono la Red Bull di Max Verstappen (+0″321) e l’altra Ferrari, ovvero quella di Charles Leclerc (+0″327). Quinto crono per la Mercedes di George Russell (+0″357), che apre la terza fila davanti alla McLaren di Lando Norris (+0″364). Quarta fila con l’altra McLaren di Oscar Piastri (+0″396) e la Red Bull di Isack Hadjar (+0″459).“Non ci aspettavamo di essere in grado di competere per la prima fila: è una bellissima sorpresa. Penso che il passo sia buono, la macchina ha dato buone sensazioni. Non è semplice quando dietro hai degli avversari così forti ma farò del mio meglio per tenerli dietro nella gara corta”. Così Lewis Hamilton ha commentato il risultato di oggi.“La macchina era grandiosa. Tutti in fabbrica stanno continuando a spingere, portiamo qualcosa di nuovo in ogni weekend e stiamo tutti spingendo al massimo. Il team merita tantissimo questa pole, siamo davanti a Mercedes e Red Bull che hanno tantissima potenza. Vado davvero fiero di quanto stiamo spingendo”, ha aggiunto il pilota della Ferrari.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).