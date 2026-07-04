In migliaia a Tor Vergata per Ultimo, cancelli già aperti nella notte

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Video omaggio all’attesa dei fan

di Askanews - 4 Luglio 2026

Roma, 4 lug. (askanews) – Un video racconta l’attesa dei fan per il concerto dei record di Ultimo a Tor Vergata, “Un favola per sempre”, dove si aspettano 250mila persone. In molti si sono attrezzati con le tende per essere i primi ad entrare e conquistare un posto alle transenne, il più vicino possibile al loro idolo. Un accampamento che ha cominciato a formarsi sin dal 19 giugno tanto che Vivo Concerti, che produce e organizza l’evento, è intervenuta creando un’area ad hoc dotata di ampio tendone coperto, servizi igienici riservati, un punto bar dedicato e un presidio di sicurezza specifico, fino ad anticipare in accordo con la questura l’apertura dei cancelli già nel corso della notte fra il 3 e il 4 luglio.