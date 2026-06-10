Torino

Piemonte, fine dell’anno scolastico. 33 mila studenti verso la Maturità

di Redazione - 10 Giugno 2026

Si conclude oggi, 10 giugno, l’anno scolastico 2025-2026 per gli studenti delle scuole primarie e secondarie del Piemonte. L’ultima giornata di lezione chiude un percorso iniziato lo scorso settembre e apre la pausa estiva per la maggior parte degli alunni della regione. Le scuole dell’infanzia proseguiranno invece le attività fino alla fine del mese.

Con la conclusione delle lezioni, l’attenzione si sposta sugli esami di Stato. La Maturità 2026 prenderà il via il 18 giugno con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Seguiranno la seconda prova, diversa in base al percorso scolastico, e il colloquio orale.

Secondo i dati dell’Ufficio scolastico regionale, in Piemonte saranno 33.651 i candidati chiamati ad affrontare l’esame conclusivo delle scuole superiori. Di questi, 18.300 appartengono alla provincia di Torino, che concentra oltre la metà dei maturandi dell’intera regione. Rispetto allo scorso anno si registra un lieve aumento del numero degli studenti coinvolti.

A livello nazionale i candidati sono oltre 527 mila. I licei rappresentano il segmento più numeroso, seguiti dagli istituti tecnici e professionali. Le commissioni saranno composte da membri interni ed esterni, secondo la formula ormai consolidata negli ultimi anni.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE