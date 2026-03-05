Attualità

Ponte, Salvini è sicuro: “Non servirà nuova gara”

Il vicepremier è sicuro: "Il costo dell'opera rimane a 13,5 miliardi"

di Paolo Diacono - 5 Marzo 2026

Secondo il vicepremier Matteo Salvini non ci sarà alcun bisogno di esperire una nuova procedura di gara per il Ponte sullo Stretto. Il ministro dei Trasporti ha risposto a una domanda rivoltagli nell’ambito del question time che si sta tenendo oggi al Senato. Il tema è quello della “regina” di tutte le infrastrutture. Finita al centro delle polemiche dopo le decisioni della Corte dei Conti che hanno portato a un rallentamento delle operazioni. Salvini, però, è sicuro. Non cambia nulla e bisogna continuare ad andare avanti con l’impostazione attuale.

Salvini: “No nuova gara per Ponte Stretto”

Le parole del ministro Salvini sono state chiare: “Non risulta necessario procedere con una nuova procedura di gara”. E quindi ha aggiunto: “Resta fermo il costo complessivo di 13,5 miliardi di euro”. Insomma, non cambia nulla nei “fondamentali” legati al progetto che dovrebbe portare alla costruzione del ponte e, sostanzialmente, alla fine dell’insularità per la Sicilia. Il collegamento all’Italia continentale rimane tale e quale, secondo quanto asserisce il vicepremier.

“Aprirò il cantiere”

Matteo Salvini è sicuro di farcela, senza nemmeno una nuova gara, ad aprire il cantiere del ponte sullo Stretto. E a farlo prima che scada l’attuale mandato da ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti. Lo ha detto ieri durante la cerimonia di apertura di uno svincolo autostradale in Campania. “Io ho ancora 15 mesi di mandato al Governo da ministro delle Infrastrutture e conto di riuscire a aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto”, ha affermato. E quindi ha aggiunto: “Sono stato in missione di lavoro in Cina nella scorsa estate loro hanno fatto 48mila km di alta velocità in pochi anni, mentre noi stiamo discutendo da un secolo se la Sicilia merita di essere collegata stabilmente al resto d’Italia oppure no. Io andrò avanti”.