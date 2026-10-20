Milano

Investita dal treno a Porta Garibaldi, 23enne in ospedale

Miracolo al binario 1: la ragazza se la cava con ferite lievi, cosa è successo

di Redazione Web - 20 Ottobre 2026

Investita da un treno a Porta Garibaldi a Milano, una 23enne finisce in ospedale. L’incidente si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20.30. Per cause che restano al vaglio delle forze dell’ordine, la ragazza è finita letteralmente sotto il treno in transito nell’area del sottopasso della stazione, al binario 1. Là dove transitano i convogli deputati al collegamento tra il centro della città e gli aeroporti di Linate e Malpensa e i treni Regionali. Ma la vera notizia è che la giovane donna non solo s’è salvata ma che le ferite riportate, stando a quanto emerso dagli accertamenti, sarebbero a dir poco lievi.

Miracolo a Porta Garibaldi, investita dal treno si salva con qualche graffio

Forse un po’ più di un graffio ma le ferite riportate dalla ragazza investita dal treno a Porta Garibaldi ieri sera sono state giudicate davvero lievi. Al punto che la giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice giallo. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco che sono intervenuti con ben quattro mezzi di soccorso, c’erano anche gli agenti della polizia ferroviaria. Oltre, chiaramente, ai sanitari del 118 che hanno provveduto alle prime cure del caso e al trasferimento della giovane al Niguarda.

Cosa è successo?

Per capirlo, si continua a indagare. Non è esclusa, al momento, alcuna pista. Né quella dell’incidente fortuito né tantomeno l’ipotesi di un gesto volontario. Di certo, al momento, c’è solo che a Porta Garibaldi si sono registrati (ovvi) ritardi e cancellazioni per tutta la serata di ieri. E che hanno avuto una piccola coda di disservizi anche oggi.

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