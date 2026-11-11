Milano

Milano, sciopero dei trasporti venerdì 13 novembre: a rischio metro, bus e tram

La protesta si estenderà anche al Veneto orientale. Il personale di Atvo incrocerà le braccia per 24 ore

di Emily Gabrielli - 11 Novembre 2026

Venerdì 13 novembre 2026 sarà una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a Milano. È stato proclamato infatti uno sciopero che interesserà il gruppo Atm, con possibili disagi per tram, autobus e metropolitane a Milano, Monza e Brianza. La mobilitazione coinvolgerà anche il trasporto pubblico del Veneto orientale, con lo stop del personale di Atvo per l’intera giornata.

Lo sciopero a Milano: le interruzioni

A Milano la protesta è stata indetta dai sindacati AL Cobas e Confial Trasporti. Secondo quanto comunicato da Atm, il servizio delle linee potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e nuovamente dalle 18 fino al termine delle corse. Saranno quindi possibili interruzioni e rallentamenti sia sulla rete di superficie sia sulle linee metropolitane.

Le rivendicazioni

Alla base della mobilitazione c’è un insieme di rivendicazioni che riguardano l’organizzazione del lavoro e le condizioni del personale. I sindacati contestano in particolare i processi di liberalizzazione, privatizzazione e finanziarizzazione dei servizi attualmente gestiti dal gruppo, oltre al ricorso alle gare d’appalto. Tra le richieste figurano anche la riattivazione del distanziamento tra i conducenti dei mezzi di superficie, maggiori interventi per la pulizia dei veicoli e misure per rafforzare la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce delle aggressioni.

La piattaforma sindacale comprende inoltre la richiesta di un aumento salariale di 150 euro netti, la trasformazione dei contratti part-time in full-time, una diversa gestione delle ferie e dei turni del personale più anziano, oltre a contestazioni sull’abbigliamento da lavoro e sui comportamenti nei confronti dei dipendenti che usufruiscono dei permessi parentali.

Protesta anche in Veneto

La protesta si estenderà anche al Veneto orientale. Il personale di Atvo, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nel territorio, incrocerà le braccia per 24 ore. Lo sciopero è stato proclamato da Sgb e Fast Mobilità. Anche in questo caso saranno previste le consuete fasce di garanzia, durante le quali i collegamenti dovranno essere assicurati.