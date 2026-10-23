Milano

Fuga di gas a Milano, scattano le evacuazioni

Paura a Legnano, evacuate venti famiglie in via Casati. Al lavoro vigili del fuoco e tecnici

di Redazione Web - 23 Ottobre 2026

Fuga di gas a Milano, scattano le evacuazioni. Alba di paura a Legnano, in via Gabrio Casati all’altezza dei numeri civici due e quattro. L’allarme è scattato per una fuga di gas. A svegliare i residenti e a far scattare l’allerta è stato il forte odore che si è sprigionato in zona. Subito sono scattate le richieste di aiuto e sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Milano. Insieme ai caschi rossi, anche gli agenti della Polizia di Stato, i carabinieri e il personale medico e sanitario del 118.

Fuga di gas a Milano, scattano le evacuazioni

La situazione ha richiesto l’evacuazione di una ventina di appartamenti. In tutto, sarebbero circa trenta le persone che sono state momentaneamente e in via precauzionale allontanate dalle loro abitazioni. L’obiettivo è quello di rendere l’area sicura per consentire ai vigili del fuoco e agli esperti di Milano di individuare con precisione il punto da cui s’è innescata la fuga di gas. E, quindi, di poter intervenire con sicurezza. Dalle notizie che arrivano dal posto, nessuna delle persone evacuate è rimasta intossicata né ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari.

Scavi in corso

Le operazioni per fare il punto e individuare la fuga di gas proseguono con gli scavi in cui sono impegnati i tecnici. L’obiettivo è ripristinare, al più presto, le condizioni di sicurezza dell’intera zona. Mentre per il momento non si può fare altro che attendere.