Italpress Notizie Spettacoli

Premio Ischia di giornalismo al via, dibattiti sull’attualità internazionale e il futuro dell’informazione

di Italpress - 9 Luglio 2026

ISCHIA (ITALPRESS) – Il rapporto tra Usa e Europa nel nuovo ordine mondiale, un’indagine dell’istituto Ipsos-Doxa su come il pubblico italiano si stia adattando a un sistema mediatico in profonda trasformazione, la comunicazione degli scenari di guerra nei giovani attivisti digitali e infine le opportunità dell’America’ Cup a Napoli. Queste le quattro macro aree che saranno approfondite nelle giornate di Venerdì 10 e Sabato 11 luglio nell’ambito del Premio Ischia di Giornalismo Internazionale a Lacco Ameno.

Anche per l’edizione 2026 i workshop con i grandi nomi dell’informazione italiana e internazionale saranno al centro della manifestazione che ogni anno premia i migliori giornalisti della stampa italiana e internazionale. Due giorni di dibattiti e confronti a viso aperto che vedono alternarsi nella conduzione dei diversi tavoli giornalisti europei e italiani.

Ad aprire l’evento venerdì 10 Luglio (ore 17:00/18:00 SkyTG24HD Pomeriggio) il dibattito su “USA ed Europa 2026: sfide e opportunità nel nuovo ordine mondiale” a cui parteciperanno Giampiero Massolo, Presidente del Premio Ischia, Clare Margetson, Network Editor del “The Guardian”, Sevgil Musayeva Direttrice di Ukrainska Pravda, Ihor Brusylo, ambasciatore dell’Ucraina in Italia. Modera Fabio Tamburini Direttore de “Il Sole 24 Ore”.

A seguire la presentazione dei risultati dell’indagine a cura di Ipsos-Doxa su “L’informazione in Italia: una ricerca sul pubblico” con Claudia D’Ippolito Senior Researcher Ipsos-Doxa, Roberto Napoletano Direttore de “Il Messaggero”, Stefania Battistini inviata speciale TG1, Flavia Giacobbe, direttrice “Formiche.net”. Modera Stefano Polli Segretario Generale della Fondazione Premio Ischia.

Sabato 11 Luglio (ore 17:00/18:00 SkyTG24HD Pomeriggio) si riparte con un dibattito su “Giovani attivisti digitali: come comunicano gli scenari di Guerra” con Francesco Dalmazio Casini Giornalista e reporter, vincitore del Premio Unipol New Ways of Journalism, Fernando Vacarini Responsabile Media Relations Gruppo Unipol, Direttore Responsabile Changes. Modera: Bianca Arrighini CEO e Co-founder di Factanza Medi.

A seguire “L’America’s Cup a Napoli: vento di sfide e progetti” a cui parteciperanno Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi Sindaco della Città di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, Franco Bragagna Giornalista sportivo e vincitore del Premio Ischia, Beniamino Quintieri Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Sabrina Bono, Capo di Gabinetto del Ministro per lo Sport e i Giovani. Modera: Vincenzo Di Vincenzo Direttore de “Il Mattino”.

Alle 21,00 a Piazza Santa Restituta di Lacco Ameno la tradizionale cerimonia di consegna della 47ª edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo con la Partecipazione musicale di Peppe Servillo Voce solista e Solis String Quartet. Conduce il giornalista Alessio Lasta.

La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Campania, Assessorato alla Cultura, il supporto istituzionale dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il patrocinio della Fondazione Lottomatica, del Comune di Lacco Ameno d’Ischia, e della SIAE, la partecipazione di Eni in qualità di Main Sponsor, Unipol group, Mundys spa, Menarini Group spa, A2A spa. Media Partner della manifestazione sono Skytg24, Italpress e Data Stampa.

– Foto ufficio stampa Premio Ischia –

(ITALPRESS).