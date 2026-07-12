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Premio Ischia, serata conclusiva con grandi nomi stampa internazionale e italiana

di Italpress - 12 Luglio 2026

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Si è aperta con un intro di Giorgio Gaber su libertà e partecipazione la 47ma edizione del Premio Ischia di giornalismo, condotta da Alessio Lasta e andata in scena in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno.

Una serata che ha visto avvicendarsi sul palco grandi nomi della stampa internazionale e italiana in cui sono stati affrontati temi di grande attualità: focus sulla guerra in Ucraina e sull’impatto delle fake news.

Ad allietare la serata un overture musicale di Peppe Servillo Voce solista e Solis String Quartet che ha letteralmente estasiato con la sua voce il pubblico, offrendo una rivisitazione di brano classici della canzone partenopea.

A Clare Margetson, del “The Guardian”, è stato consegnato il Premio Internazionale di Giornalismo. A premiare la giornalista Antonio Funiciello, identity manager di Eni e l’ambasciatore Giampiero Massolo Presidente del Premio Ischia.

A Ukrainska Pravda è andato il premio Europeo ritirato da Sevgil Musayeva e dal giornalista investigativo Mykhailo Tkach, a consegnare il premio il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente del Premio, Giampiero Massolo.

Il riconoscimento come “giornalista dell’anno” è stato attribuito a Stefania Battistini della Rai ed è stato consegnato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci e dal Capo degli affari istituzionali e relazioni esterne di Mundys, Stefano Porro.

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Per il giornalismo sportivo, il premio è stato assegnato a Franco Bragagna consegnatogli dal Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quintieri. La giuria ha assegnato un Premio speciale per la satira a Federico Palmaroli, noto con lo pseudonimo di Osho; a premiarlo, Valeria Speroni Cardi, direttore della comunicazione del gruppo Menarini.

Mario Calabresi ha vinto il premio per la Comunicazione Sostenibile, consegnato da Carlotta Ventura, Direttrice comunicazioni, sostenibilità e affari regionali del gruppo a2a.

Francesco Dalmazio Casini, giornalista, reporter e appassionato di geopolitica, conflitti e studi strategici, ha ritirato il Premio Unipol Opening New Ways of Journalism, assegnato ad Aliseo, testata online di Geopolitica, consegnato da Fernando Vacarini responsabile media relations, corporate reputation e digital pr del gruppo Unipol.

Menzione speciale al giornalista Giuseppe Crimaldi de “lI Mattino”: a ritirare il Premio il direttore del Mattino, Vincenzo di Vincenzo consegnatogli dall’assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio.

La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Campania, Assessorato alla Cultura, il supporto istituzionale dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il patrocinio della Fondazione Lottomatica, del Comune di Lacco Ameno d’Ischia, e della SIAE, la partecipazione di Eni in qualità di Main Sponsor, Unipol group, Mundys spa, Menarini Group spa, A2A spa. Media Partner della manifestazione sono Skytg24, Italpress e Data Stampa.

Fonte foto: Premio Ischia

(ITALPRESS).