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Presentata la 72esima Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

di Italpress - 3 Agosto 2026

TORINO (ITALPRESS) – È stata presentata al Grattacielo Piemonte di Torino la 72 Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, appuntamento di riferimento per la promozione della Nocciola Piemonte IGP e dell’intero territorio dell’Alta Langa che si svolgerà dal 22 al 30 agosto.

La Nocciola Tonda Gentile delle Langhe trova in quest’area le condizioni ambientali ideali per sviluppare caratteristiche uniche di qualità, aroma e versatilità, diventando negli anni un prodotto apprezzato in Italia e nel mondo.

“Sposare la valorizzazione di un prodotto tradizionale al territorio di cui è espressione, di cui ha plasmato nel tempo paesaggio, saperi ed economia, è una strada sulla quale il Piemonte punta con sempre maggiore determinazione – dicono il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori Paolo Bongioanni (Commercio) e Marco Gallo (Montagna) – La nostra regione vanta da sola un quarto di tutte le produzioni agroalimentari a denominazione d’Italia, e la Nocciola Tonda Gentile Igp è ritenuta la migliore al mondo per qualità, oggi la stiamo portando nel mondo come ambasciatrice dei nostri sapori”.

Attorno alla nocciola si è sviluppata una filiera composta da produttori agricoli, cooperative, aziende di trasformazione e realtà imprenditoriali che hanno costruito un modello virtuoso unendo tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio.

La manifestazione consolida il rapporto di collaborazione con Valle d’Aosta, Liguria e Veneto, che negli anni hanno contribuito a costruire una rete di promozione e confronto tra realtà territoriali diverse. La novità dell’edizione 2026 sarà il gemellaggio con il Trentino-Alto Adige, che porterà a Cortemilia il racconto di una nuova eccellenza: il Presidio Slow Food del Grano Saraceno di Terragnolo, espressione di una tradizione agricola antica e di un patrimonio culturale che continua a essere custodito e valorizzato.

Il sindaco di Cortemilia, Marco Zunino, commenta: “La Fiera Nazionale della Nocciola è molto più di un evento, è il momento in cui Cortemilia racconta sé stessa, la propria storia e il proprio futuro”.

A intervenire è stato anche l’assessore all’Agricoltura della Valle d’Aosta, Girod Speranza: “La partecipazione della nostra regione alla Fiera Nazionale della Nocciola costituisce una vetrina di primo piano e un’importante opportunità per far conoscere le nostre eccellenze e, soprattutto, per raccontare il lavoro quotidiano delle aziende agricole e degli operatori che, attraverso la loro attività, contribuiscono a mantenere vivo il territorio e le nostre comunità rurali”. Fra gli appuntamenti pop della manifestazione ci sono i concerti di Ivana Spagna il 28 agosto e Samurai Jay il 30 agosto.

– Foto xn3/Italpress –

(ITALPRESS).

