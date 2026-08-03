Thailandia, 3 mesi senza alcol: in un tempio un voto che cambia la vita

Askanews Video

Durante il Khao Phansa milioni di fedeli scelgono l’astinenza

di Askanews - 3 Agosto 2026

Milano, 3 ago. (askanews) – Tre mesi senza alcol, con una promessa fatta davanti a Buddha. In Thailandia, il periodo del Khao Phansa, il “quaresimale” buddista, diventa ogni anno anche una grande campagna di salute pubblica. Milioni di persone scelgono di rinunciare alle bevande alcoliche per tutta la durata della ricorrenza, trasformando un impegno religioso in un’occasione per cambiare abitudini.

Nel tempio di Wat Nong Song Hong, nella provincia di Samut Sakhon, decine di partecipanti si registrano, sfilano in corteo e pronunciano il loro giuramento di astinenza.

Per Wassana, 42 anni, quella promessa è arrivata tre anni fa. Da allora racconta di aver ridotto drasticamente il consumo di alcol e di aver ritrovato serenità anche in famiglia: “Un mio familiare mi ha invitata a partecipare. Non bevevo spesso, ma quando lo facevo esageravo, fino a ubriacarmi completamente e a vomitare. Dopo aver smesso di bere mi sentivo più in salute e la mia famiglia non era più stressata. Oggi bevo ancora ogni tanto, ma molto meno di prima”

Secondo gli organizzatori, il punto di forza dell’iniziativa è proprio il valore simbolico dell’impegno preso nel tempio: la fede aiuta molte persone a mantenere la parola data e, spesso, i benefici continuano anche dopo la fine del periodo di astinenza.