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Pubblicato il 17° report di Sostenibilità del Gruppo Ferrero

di Italpress - 30 Giugno 2026

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Ferrero pubblica il Report di Sostenibilità per l’anno finanziario 2024/25, illustrando come l‘azienda traduce i propri impegni in azioni concrete e progressi misurabili. Nell’anno in cui Ferrero celebra l’80° anniversario, il report evidenzia come le iniziative di sostenibilità siano integrate in tutta l’azienda e mirino a supportare sistemi alimentari sostenibili end-to-end: dalle aziende agricole e dalle comunità da cui provengono gli ingredienti, fino agli stabilimenti produttivi, ai prodotti e alle persone.

Il documento mette inoltre in luce l’evoluzione del framework Ferrero Farming Values, quale driver centrale dell’approccio del Gruppo all’approvvigionamento degli ingredienti e alla resilienza delle catene di approvvigionamento.

“Il successo di lungo periodo di Ferrero resta strettamente legato al benessere delle persone e degli ecosistemi da cui dipende la nostra filiera. I consumatori sono sempre più orientati verso brand di cui possono fidarsi — costruiti su qualità, buone pratiche di approvvigionamento, una produzione accurata e un impegno autentico verso le persone e il pianeta. Guidati dal nostro purpose e dalla nostra visione di lungo periodo, continueremo a sostenere iniziative legate alla tutela delle risorse naturali, al supporto delle nostre persone, delle comunità e dei partner, e alla creazione di prodotti che sappiano conquistare i consumatori per le generazioni a venire”, ha dichiarato Giovanni Ferrero, Presidente del Gruppo Ferrero.

Radicato nella storica filosofia del “sacco conosciuto” di Ferrero — “sapere cosa c’è dentro al sacco” — Ferrero Farming Values si fonda su cinque elementi chiave: due diligence dei fornitori, tracciabilità e visibilità della filiera, certificazioni e standard, pratiche agricole e comunità, e trasformazione del settore, in cui la collaborazione con gli stakeholder è fondamentale per affrontare le sfide sistemiche. Essi forniscono un framework coerente ma flessibile per affrontare i rischi e le opportunità specifiche della filiera per ingredienti chiave come cacao, olio di palma, nocciole, caffè e latticini.

“Ferrero Farming Values traduce il nostro approccio alla sostenibilità in azioni concrete lungo l’approvvigionamento delle nostre materie prime chiave” ha dichiarato Lapo Civiletti, Chief Executive Officer del Gruppo Ferrero. “Offre un framework strutturato per rafforzare la responsabilità dei fornitori, migliorare la tracciabilità e le certificazioni, supportare gli agricoltori e promuovere la collaborazione lungo tutto il settore — consentendoci al contempo di adattarci alle specificità di ciascuna filiera delle materie prime”.

-Foto ufficio stampa Ferrero Italia-

(ITALPRESS).