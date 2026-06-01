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Quando finisce la scuola? Le date e le vacanze per ogni regione

di Claudia Mari - 1 Giugno 2026

Quando finisce la scuola? Con l’arrivo di giugno, per milioni di studenti italiani si avvicina la conclusione dell’anno scolastico 2025/2026. Mancano ormai pochi giorni all’ultima campanella per gli alunni che non saranno impegnati con l’Esame di Stato, pronti a lasciarsi alle spalle compiti, interrogazioni e verifiche per godersi le vacanze estive.

Anche quest’anno, però, la chiusura delle scuole non sarà uguale in tutta Italia. Le diverse Regioni, infatti, seguono calendari scolastici autonomi e hanno fissato date differenti per la fine delle lezioni. Le vacanze inizieranno in un periodo compreso tra il 6 e il 16 giugno, con variazioni da territorio a territorio.

Quando finisce la scuola? Il calendario

Le prime studentesse e i primi studenti a salutare i banchi saranno quelli di Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto, dove l’anno scolastico terminerà il 6 giugno. Due giorni dopo, l’8 giugno, sarà la volta di Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna, che daranno ufficialmente il via alla pausa estiva.

Il 9 giugno toccherà invece agli istituti di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Per Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Trento, l’ultimo giorno di scuola è stato fissato al 10 giugno.

Gli studenti della Liguria dovranno attendere ancora un giorno: qui le lezioni termineranno l’11 giugno. A chiudere il calendario scolastico italiano saranno infine le scuole della provincia autonoma di Bolzano, dove l’anno finirà il 16 giugno.

Per molti ragazzi sarà l’inizio di quasi tre mesi di pausa tra mare, montagna, viaggi e tempo libero, mentre per altri inizierà il periodo dedicato agli esami finali. In ogni caso, la fine delle lezioni rappresenta uno dei momenti più attesi dell’anno scolastico, segnando il passaggio verso l’estate e un meritato periodo di riposo dopo mesi di studio e impegni quotidiani.