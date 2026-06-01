Il 2 giugno di GAM, MAO e Palazzo Madama
In occasione del ponte del 2 giugno, GAM, MAO e Palazzo Madama saranno aperti al pubblico lunedì 1° e martedì 2 giugno dalle ore 10 alle ore 18, con apertura straordinaria di GAM e MAO il lunedì e di Palazzo Madama il martedì.
Per celebrare la Festa della Repubblica, nella giornata di martedì 2 giugno i visitatori potranno accedere alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee dei tre musei con biglietto a tariffa ridotta, approfittando così di un’occasione speciale per scoprire o riscoprire il patrimonio artistico e culturale della Fondazione Torino Musei.
COSA SI PUÒ VISITARE
GAM
Un altro Novecento. Opere su carta dalle Collezioni della GAM
Vincenzo Agnetti. Oggi è un secolo
L’INTRUSO. Pesce Khete
Le collezioni:
Lisetta Carmi. Erotismo e autoritarismo a Staglieno
Giorgio Griffa. Omaggio per i 90 anni
MAO
Chiharu Shiota: The Soul Trembles
Declinazioni Temporanee #3
PALAZZO MADAMA
MonumenTO, Torino Capitale
Vermeer. Donna in blu che legge una lettera
Il castello ritrovato
Monumenta Italia
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