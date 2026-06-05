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Radio 2, “La Pennicanza” di Fiorello e Biggio ai saluti: “Ma torneremo”

di Italpress - 5 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Cala il sipario su “La Pennicanza” di Fiorello e Biggio: gran finale per il programma dello showman, che ha salutato il pubblico con il consueto mix di satira politica, imitazioni fulminanti e l’affetto dei grandi ospiti della trasmissione. I saluti istituzionali si aprono con l’irresistibile imitazione del Presidente Mattarella: “Non potevo perdermi l’ultima puntata. Nonostante i successi conseguiti… non vi riceverò però al Quirinale, perché a tutto c’è un limite – dice, per poi lasciarsi andare a un esilarante fuori onda -. Finalmente ce li siamo levati dalle p…!”.

Segue l’imitazione di Mark e Jannik Sinner, quindi quella del Camerlengo del Santo Padre: “Vi auguro una buona estate, se siete in vacanza vigilo su di voi… una domanda, avete biglietti per il concerto di Cremonini?”. Non solo imitazioni, perché in puntata ci sono anche omaggi veri, come quello di Al Bano: “Fiorello, non te ne andare, non ci lasciare orfani di tanto benessere spirituale, umano e artistico!“.

Dopo tante gag, a telefono interviene a sorpresa anche il vero Roberto Fico, che ironizza sulla sua celebre imitazione: “Ma la Campania si trova in Basilicata? Come sto? Bene, ma ho un problema… ma chi vi ha autorizzato ad andare in vacanza? Grazie per questi mesi, adesso ci lasciate soli… io vi ascoltavo, certo che vi ascoltavo!”.

In chiusura, il futuro del programma: “Torneremo? Sì, non so quando, se a gennaio, a dicembre, febbraio… dipende. Abbiamo iniziato con i Cinque Minuti di Bruno Vespa, sembra passato un secolo… ma se torniamo ci riprendiamo i Cinque Minuti di Bruno Vespa!”.

Si conclude così l’ultimo appuntamento de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio andato in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay, sul canale 202 del digitale terrestre e anche alle 7:10 del mattino, su Rai2, con La Mattinanza.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).