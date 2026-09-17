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Remtech 2026, Semataf presenta il progetto di rigenerazione dell’area di Bagnoli

di Italpress - 17 Settembre 2026

FERRARA (ITALPRESS) – Il progetto di bonifica e rigenerazione dell’area di Bagnoli è stato al centro del convegno “La rigenerazione di Bagnoli – Bonifica, infrastrutture e futuro del territorio”, promosso da Semataf, azienda del Gruppo EcoEridania specializzata nelle bonifiche di siti contaminati e nella gestione dei rifiuti industriali e tra i principali operatori del settore in Italia, nell’ambito di RemTech Expo 2026, l’evento di riferimento dedicato alle bonifiche, alla rigenerazione dei territori e alla sostenibilità ambientale.

La tavola rotonda, tenutasi oggi, giovedì 17 settembre, presso la Yellow Room del quartiere fieristico di Ferrara, ha messo a confronto istituzioni, imprese ed esperti sulle sfide legate alla bonifica e alla rigenerazione di Bagnoli, approfondendo in particolare il tema degli investimenti, dei tempi di realizzazione e del coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.

Nel corso del dibattito, è stato richiamato il dato di circa 16.000 siti ancora in fase di notifica, evidenziando la necessità di intervenire sul piano amministrativo e del coordinamento. Lucia Leonessi, Direttore Generale di Confindustria Cisambiente, a tal proposito, ha avanzato la proposta di istituire un Ministero delle Bonifiche. A partire dal caso Bagnoli, Andrea Giustini, Presidente di EcoEridania, ha sottolineato la necessità di fare di interventi come questo un modello di riferimento e non un’eccezione, trasformando la bonifica in una leva di sviluppo e di riuso sostenibile delle aree industriali dismesse del Paese.

Tra i partecipanti del panel Andrea Giustini, Presidente EcoEridania; Enrico Fusco, Business Unit Investimenti Pubblici, Invitalia; Lucia Leonessi, Direttore Generale Confindustria Cisambiente e Paola Ficco, giurista ed esperta di normativa ambientale di ReteAmbiente. La tavola rotonda, dopo i saluti istituzionali di Enzo Massari, Amministratore Delegato di Semataf, è stata moderata da Caterina Giustini, Responsabile Ufficio Comunicazione & Marketing del Gruppo EcoEridania.

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(ITALPRESS).