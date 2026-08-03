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Renault protagonista al Viva! Festival in Valle d’Itria con Twingo E-Tech Electric

di Italpress - 3 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Per il quinto anno consecutivo, Renault ha affiancato il Viva! Festival, consolidando una partnership costruita su valori condivisi e su una visione comune che mette al centro le persone, le relazioni e le emozioni autentiche. Il celebre festival pugliese ha celebrato in questa edizione 2026 il suo decimo anniversario, confermandosi un punto di riferimento per gli appassionati di musica, grazie a una proposta artistica capace di coniugare ricerca, innovazione e spirito internazionale. La musica rappresenta da sempre un linguaggio universale che avvicina le persone, crea legami e genera esperienze da vivere insieme. E’ la stessa energia che Renault ricerca ogni giorno attraverso una mobilità capace non solo di connettere luoghi, ma soprattutto di favorire incontri, dialogo e condivisione. Una visione che continua a rendere naturale il legame tra la Marca e il Festival.Nel cuore della venue, all’interno del Renault Village, è stata Twingo E-Tech Electric ad accogliere gli ospiti del Festival. Con il suo carattere libero, anticonvenzionale e inconfondibile, la city car elettrica incarna perfettamente l’atmosfera vibrante e creativa che da dieci anni distingue il Viva! Festival. Icona pop reinterpretata per una nuova generazione, Twingo E-Tech Electric rappresenta una mobilità elettrica accessibile, emozionante e ricca di personalità. La sua presenza al centro del Renault Village ha voluto celebrare lo stesso spirito di libertà, espressione personale e voglia di stare insieme che anima il Festival e il suo pubblico. Durante i tre giorni della manifestazione, gli spettatori hanno vissuto gli spazi del Renault Village tra momenti di intrattenimento e relax: un’ampia area lounge da cui assistere ai concerti, immersi nell’atmosfera del Festival, un’area dedicata ai videogiochi arcade e al biliardino, tutti personalizzati Twingo, e un corner dove scoprire le ultime novità delle collezioni merchandising The Originals. Al centro della scena, accanto a Twingo E-Tech Electric, ha trovato spazio la grande scultura di rana realizzata dall’artista e designer Marcantonio e rifinita nello stesso colore dell’auto: occhi, guance e sorriso con i tratti iconici del frontale dell’auto, per creare un rimando ironico e poetico.“Siamo felici di confermarci Official Partner del Viva! Festival per il quinto anno consecutivo e di celebrare insieme un traguardo così importante come la decima edizione della manifestazione. Condividiamo gli stessi valori di apertura, creatività e connessione tra le persone che rappresentano da sempre il cuore di questa collaborazione. Quest’anno abbiamo scelto di porre al centro della nostra presenza Twingo E-Tech Electric, un modello che interpreta perfettamente lo spirito contemporaneo di Renault: libero, innovativo e capace di creare emozioni autentiche. Come il Viva! Festival, anche Renault guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, con l’ambizione di continuare a costruire esperienze significative per le persone”, ha dichiarato Sèbastien Guigues, CEO Renault Italia.

– Foto ufficio stampa Renault Group –(ITALPRESS).