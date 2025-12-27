Attualità

Il polso tarocco dell’Italia contemporanea

Tra repliche perfette, autostima fragile e polsi che brillano più della realtà: il Paese dove il falso arriva sempre puntuale.

di Andrea Fiore - 27 Dicembre 2025

In Italia si parla di contraffazione solo quando conviene: borse, scarpe, mozzarella, pomodori. Appena si arriva agli orologi, invece, cala un silenzio che fa ridere. Perché? Perché un Rolex tarocco non minaccia il Made in Italy: minaccia l’autostima nazionale. E l’autostima, qui, è più fragile del vetro zaffiro. Gli orologi falsi vanno di moda perché nessuno vuole più aspettare il successo: vuole solo la sua ombra. Non cerchiamo il lusso, cerchiamo l’illusione. Un bracciale d’acciaio che racconta una vita che non abbiamo, ma che ci piace immaginare.

TikTok, la farmacia dell’autostima

Su TikTok la scena è perfetta: prima il guru del lusso che ti spiega la filosofia del brand, la storia del calibro, la purezza del meccanismo; poi, due scroll più sotto, una voce AI che ti propone la replica “identica all’originale”, con la calma di chi vende materassi in TV alle tre di notte. È una farmacia dell’autostima: prima ti mostrano chi ce l’ha fatta, poi ti mostrano come fingere di avercela fatta. Le repliche servono perché l’ascensore sociale è fermo, ma il desiderio di salire almeno di un piano non è mai sparito. La gente non cerca un orologio: cerca un ruolo, un costume, un lasciapassare emotivo. E nessuno protesta, perché l’orologio falso non ruba lavoro: ruba solo la vergogna.

Casio originale vs Rolex tarocco

Il Casio originale è per chi non deve dimostrare niente. È l’orologio di chi vive bene nella realtà, non nella scenografia. Pragmatico, ironico, immune al giudizio. Il Rolex tarocco, invece, è un travestimento: lo indossa chi teme di non essere abbastanza e spera che un bracciale luccicante possa risolvere la questione. Non è un orologio: è un ansiolitico sociale. Alla fine, gli orologi falsi servono perché siamo diventati un Paese che non chiede più il tempo, ma l’illusione. E un Rolex tarocco è come una porta dipinta su un muro: non si apre, non porta da nessuna parte, ma da lontano sembra l’ingresso di una vita migliore.

