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Roma, dal 4 settembre riapre al pubblico la Piramide Cestia

di Italpress - 1 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Piramide Cestia riapre al pubblico dopo tre anni con una nuova illuminazione e un’area archeologica completamente riqualificata. Conclusi gli interventi realizzati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nell’ambito del PNRR – Caput Mundi, il monumento riaprirà con un calendario di aperture gratuite diurne e serali che, dal 4 settembre al 31 ottobre, consentiranno di visitare uno dei monumenti più iconici della città in una veste rinnovata.

Le visite guidate serali prenderanno il via il 4 settembre e proseguiranno tutti i venerdì del mese, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il monumento nella suggestiva atmosfera notturna, valorizzata dal nuovo impianto di illuminazione. Il programma comprenderà inoltre ulteriori aperture gratuite diurne nei mesi di settembre e ottobre. Le visite saranno su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

“Con questo intervento il PNRR conferma il suo valore non solo come strumento di conservazione del patrimonio culturale, ma anche come occasione per renderlo più accessibile e vicino al pubblico” dichiara la Soprintendente Speciale di Roma Daniela Porro. “La riqualificazione della Piramide Cestia migliora concretamente l’accoglienza, la sicurezza e l’accessibilità del sito, permettendo di restituire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza di visita più ricca e inclusiva.”

Spicca il completo rinnovamento dell’impianto di illuminazione scenografica, sia esterna sia all’interno della camera funeraria, progettato per mettere in risalto l’architettura della Piramide e gli apparati decorativi dell’ambiente sepolcrale, per una lettura più efficace del monumento anche nelle ore serali. Oltre all’illuminazione, sono stati realizzati un percorso di accessibilità con una nuova pavimentazione, la sistemazione delle aree verdi con il rifacimento dell’impianto di irrigazione, i nuovi pannelli informativi, la riqualificazione delle recinzioni, la sostituzione del cancello di accesso da piazzale Ostiense con un nuovo corrimano lungo la scalinata e una migliore organizzazione degli spazi destinati alla colonia felina.

“In questo intervento abbiamo seguito un principio preciso: migliorare ogni aspetto della visita nel rispetto dell’identità del monumento” afferma Barbara Rossi, responsabile della Piramide Cestia. “Anche il nuovo sistema di illuminazione è studiato con questa finalità: accompagnare lo sguardo del visitatore, evidenziando i volumi della Piramide e gli affreschi della camera funeraria senza alterarne la percezione. Con i nuovi percorsi e i servizi, contribuisce a rendere il sito più leggibile, accessibile, funzionale”. Le aperture straordinarie offriranno al pubblico l’occasione di conoscere da vicino i risultati del progetto e di riscoprire uno dei monumenti più rappresentativi della Roma antica attraverso un percorso di visita rinnovato, pensato per coniugare tutela, accessibilità e valorizzazione.

-Foto Fabio Caricchia-

(ITALPRESS).