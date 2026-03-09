Attualità

Scandalo a corte: cosa succede a Beatrice di York?

La principessa nella bufera dei tabloid britannici

di Dave Hill Cirio - 9 Marzo 2026

Beatrice con la mamma Sarah

Beatrice di York nel mirino: lo scandalo Epstein e il “bando” di William. Cosa succede? Non c’è pace per la Royal Family. L’ultima ora vede la principessa Beatrice di York al centro di una tempesta mediatica senza precedenti.

A seguito dell’arresto (e successivo rilascio) del padre, il principe Andrea, e della pubblicazione di nuovi file relativi al caso Epstein, la posizione della primogenita di York si è fatta estremamente delicata.

Il “pugno di ferro” del principe William

Secondo i tabloid britannici, l’erede al trono William avrebbe imposto una linea durissima. Beatrice ed Eugenia sarebbero state escluse dal Royal Ascot 2026 e da tutti gli eventi pubblici ufficiali del prossimo anno. L’obiettivo della Corona è chiaro. Si punta a fare “terra bruciata” intorno a chiunque sia anche solo citato nei documenti legati a Jeffrey Epstein. Tutto questo, per proteggere l’immagine della monarchia.

La crisi familiare e il gossip sul divorzio

Ma i problemi per Beatrice non finiscono a Buckingham Palace. Le indiscrezioni parlano di una profonda crisi con il marito Edoardo Mapelli Mozzi. L’imprenditore italiano è stato avvistato da solo in una località esclusiva. Ufficialmente per motivi di lavoro, ma gli esperti di gossip reale parlano di una “fuga” dalle tensioni che circondano la famiglia York.

Il bando reale: William avrebbe vietato foto ufficiali con le cugine per tutto il 2026

I suoceri furiosi. La famiglia Mapelli Mozzi teme che lo scandalo possa danneggiare i propri affari e la reputazione del brand.

Un isolamento dorato: Beatrice si sarebbe rifugiata nelle Cotswolds, visibilmente provata, cercando di mantenere un profilo basso.

Mentre la sorella Eugenia sembra intenzionata a distanziarsi pubblicamente dai genitori, Beatrice appare più restia a tagliare i ponti, restando schiacciata tra la lealtà alla famiglia e il suo ruolo istituzionale.