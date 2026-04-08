Attualità

Sept Winery: il vino libanese che la guerra tiene fuori da Vinitaly

Un toccante video-messaggio rilancia l'attualità della drammatica condizione dei produttori del Paese attraversato dalla guerra

di Dave Hill Cirio - 8 Aprile 2026

(Fonte: Instagram)

Mentre il mondo del vino si prepara a brindare tra i padiglioni di Vinitaly 2026, a Verona, c’è chi come Sept Winery, tra i filari non combatte solo contro le intemperie, ma contro la tragedia della guerra.

Clamore, anche sui social, per il caso di Maher Harb, fondatore della cantina biodinamica Sept Winery. Attraverso un toccante video-messaggio rilancia l’attualità della drammatica condizione dei produttori libanesi.

“Noi restiamo qui”: l’appello di Maher Harb

“Mentre i nostri colleghi viaggiano e incontrano clienti, noi viviamo una realtà in cui il domani non è promesso”. Le parole di Harb, riprese dal Gambero Rosso, descrivono un isolamento forzato. L’escalation del conflitto in Medio Oriente ha di fatto bloccato le esportazioni e la mobilità dei vignaioli.

Nonostante la qualità eccelsa dei suoi vini naturali, Sept Winery non potrà partecipare alle grandi fiere internazionali di questa stagione, come Vinitaly.

Una resistenza liquida tra vitigni ancestrali

Situata a Nehla, nel Nord del Libano, Sept Winery è un baluardo di biodiversità. Su 12 ettari di terreno calcareo, Harb coltiva vitigni autoctoni millenari come l’Obeideh e il Merwah, simboli di un patrimonio agricolo che risale ai Fenici. Produrre 40mila bottiglie l’anno sotto i bombardamenti non è solo un atto commerciale, ma una forma di resistenza culturale.

L’appello rivolto al settore, un monito a non interrompere i contatti. Il rischio concreto, che la guerra cancelli anni di sforzi fatti per riportare il vino libanese d’eccellenza sulle tavole globali.

In attesa che i calici possano tornare a incrociarsi, il messaggio di Sept Winery resta un richiamo potente. Il vino è vita e la vita, in Libano, chiede di non essere dimenticata.