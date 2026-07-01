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Sharp Electronics Italia nomina Carlo Alberto Tenchini Amministratore Delegato

di Italpress - 1 Luglio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Sharp Electronics Italia annuncia la nomina di Carlo Alberto Tenchini ad Amministratore Delegato, con decorrenza dal 22 giugno 2026. La scelta, spiega una nota, conferma l’impegno della società nel rafforzare la propria organizzazione in Italia, valorizzare le competenze interne e sviluppare soluzioni e servizi tecnologici ad alto valore aggiunto per imprese, clienti e partner. Tenchini succede a Corrado Righetti, che ha guidato Sharp Electronics Italia in una fase di significativa crescita, contribuendo al consolidamento dell’azienda e della sua presenza sul mercato italiano. Durante la sua gestione, la società ha raddoppiato il fatturato e si presenta oggi come una realtà solida, profittevole e dinamica, pronta ad affrontare una nuova fase di sviluppo.

La nomina di Tenchini si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione delle professionalità interne. Nei mesi scorsi, Marco Fusari ha assunto la responsabilità delle vendite di canale come Channel Sales Manager, mentre Maurizio De Cecco ha assunto la responsabilità del marketing e della comunicazione come Marketing & Communication Manager.

Il rafforzamento dell’assetto commerciale prosegue con l’integrazione del team Visual Solutions, responsabile dei canali di vendita AV Pro e distributivo e guidato da Vincenzo Scognamiglio. In ambito Enterprise, sotto la guida di Virgilio Sabbadini, Sharp intende sviluppare ulteriormente il team di vendita diretta dedicato ai progetti di innovazione tecnologica per grandi clienti e Pubblica Amministrazione. Un’evoluzione che consolida la capacità dell’azienda di proporre soluzioni a valore in mercati in forte trasformazione.

In questo contesto, Tenchini guiderà la strategia e le attività operative della filiale italiana. Le sue priorità saranno sostenere lo sviluppo del business, rafforzare la presenza sul mercato e potenziare il supporto a clienti e partner, promuovendo al tempo stesso innovazione, collaborazione interna e continuità manageriale.

Il percorso professionale di Tenchini all’interno di Sharp Electronics Italia “rafforza la coerenza di questa scelta con la strategia di valorizzazione delle competenze interne – continua la nota -. Entrato in azienda nel 2007, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree marketing, sviluppo commerciale e vendite. In questi anni ha maturato una solida conoscenza del mercato ICT, dei canali di vendita e dei processi di trasformazione digitale, contribuendo alla crescita del business, all’evoluzione dell’offerta, allo sviluppo organizzativo della società e alla costruzione di relazioni solide con clienti, partner e stakeholder”.

“Assumo questo incarico con senso di responsabilità e piena fiducia nelle potenzialità di Sharp Electronics Italia – commenta Tenchini –. Possiamo contare su un brand riconosciuto, competenze solide e persone di grande valore. Il nostro obiettivo è proseguire in un percorso di crescita sostenibile e profittevole, rafforzando innovazione, collaborazione e supporto a clienti e partner. In un mercato in continua evoluzione, vogliamo continuare a essere un riferimento affidabile per le organizzazioni che investono in tecnologia, efficienza e nuovi modelli di lavoro. Desidero inoltre ringraziare Corrado Righetti per il lavoro svolto alla guida della società e per il contributo dato allo sviluppo di Sharp in Italia”.

-Foto Ufficio Stampa Sharp Italia-

(ITALPRESS).