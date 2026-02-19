Attualità

Si scava nel Zorro ranch di Epstein alla ricerca di corpi

Una email accusa il finanziere di nuovi abusi e della morte di due ragazze straniere

di Dave Hill Cirio - 19 Febbraio 2026

(Fonte: YouTube)

Nel New Mexico è stata avviata un’indagine approfondita su nuove accuse al defunto finanziere Jeffrey Epstein: avrebbe ordinato la sepoltura dei corpi di due ragazze straniere. Il fatto, nei pressi del suo isolato Zorro Ranch, oggi sotto nuova proprietà.

Si scava nel Zorro ranch

L’accusa nasce da una email del 2019, inclusa nei documenti recentemente resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, e ora richiesta in versione non censurata dalle autorità locali.

Secondo il contenuto parzialmente oscurato, le due giovani sarebbero morte per strangolamento. Gli omicidi, durante rapporti sessuali violenti. Poi, sarebbero state sepolte su ordine di Epstein.

Nella email, inviata nel 2019 da un conduttore radiofonico del New Mexico che affermava di essere stato ex dipendente del ranch, anche video compromettent. In più, l’indicazione della posizione delle fosse in cambio di un bitcoin.

Le nuove indagini Fbi sullo scandalo Epstein

L’FBI fu informata all’epoca, ma non risultano prove che il caso sia mai stato adeguatamente indagato prima d’ora, secondo documenti e autorità statali.

Parimenti, l’assemblea legislativa del New Mexico ha istituito una “Truth Commission” bipartisan per approfondire le accuse, raccogliere testimonianze e analizzare eventuali fallimenti investigativi.

Il ranch, una proprietà di oltre 7mila e 600 acri vicino a Santa Fe, fu posseduto da Epstein fino al 2019 e venduto nel 2023 a investitori privati, ora intenzionati a trasformarlo in un ritiro cristiano.

Questa nuova inchiesta si aggiunge alle precedenti indagini sui reati di Epstein. Ora, l’attenzione internazionale sul possibile ruolo del ranch come luogo di abusi protratti nel tempo.