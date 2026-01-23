Attualità

Sicurezza, la prova per Governo e Parlamento

di Giuseppe Tiani - 23 Gennaio 2026

Il Paese discute l’ennesimo “pacchetto sicurezza” con la consueta liturgia, bozze, annunci, stretta su coltelli e baby gang, rimpatri più rapidi, zone rosse, nuovi strumenti per contenere la violenza nelle piazze e nei nodi di trasporto. Nel dibattito pubblico la sicurezza è promessa di sollievo immediato per cittadini stanchi di micro-violenza e fenomeni criminogeni quotidiani, mentre periferie e fragilità sociali restano spesso prive di presidio.

Sicurezza normativa o sicurezza reale?

Ma la domanda che la cronaca consegna al decisore politico Governo e Parlamento è semplice, la sicurezza cresce con l’espansione delle norme, o con la capacità di farle vivere sul territorio? I fatti che inquietano le città, gruppi giovanili violenti, lame facili, stazioni come frontiera, immigrazione irregolare affrontata con misure puntualmente depotenziate e divisive, non si governano con la carta, ma con presenza, intelligence di prossimità, pattugliamento, lavoro integrato con comuni, scuola e servizi sociali.

Qui il pacchetto rischia una contraddizione endemica, promette più controllo, ma poggia su una macchina che già fatica. Se aumentano verifiche, accompagnamenti e carichi sugli uffici immigrazione, servono organici adeguati, mezzi, protocolli e formazione. Altrimenti si produce un paradosso operativo, più compiti e più esposizione per Polizia di Stato e Carabinieri, con benefici incerti e costi certi.

Forze di polizia sotto pressione: un problema strutturale

È un dato tecnico prima che sindacale, senza assunzioni straordinarie oltre il turn over, investimenti immediati, tutela legale e risorse per la specificità professionale, la “stretta” diventa pressione aggiuntiva su reparti già in sofferenza, mentre grandi eventi ed emergenze ordinarie continuano a chiedere lo stesso sacrificio. Su questo terreno pesa anche un ritardo culturale che non può essere taciuto. La sinistra, e l’opposizione in genere, per anni ha concentrato il baricentro sul tema della giustizia, essenziale, ma spesso non fruibile nell’immediatezza del bisogno sociale.

Le garanzie sono architrave repubblicana, ma non bastano a rassicurare una comunità quando il disordine diventa quotidiano. Anche perché la giurisdizione penale, e la sua efficacia investigativa, poggia in ultima istanza sulle gambe delle forze di polizia, lavoro discreto, capillare, preciso, troppo spesso schiacciato da una narrazione ambigua e di parte sul ruolo della polizia giudiziaria. Non si può difendere lo Stato di diritto e lasciare sguarnito lo Stato in strada, quando legittimamente si pretende legalità sociale, prevenzione e coesione. Lo dimostra lo stesso fenomeno delle baby gang, la repressione è necessaria, ma non sufficiente. Se lo Stato entra nelle periferie solo con sirene e manette, arriva tardi e resta poco, se entra anche con servizi, rigenerazione urbana, presidio educativo e cultura della legalità, riduce il serbatoio del reclutamento.

Sicurezza e fratture sociali

Le forze di polizia non possono essere l’unico terminale delle fratture sociali, né il parafulmine di una comunità che ha smarrito legami, solidarietà e senso del limite. Anche l’immigrazione va ricondotta a una consequenzialità realistica. Globalizzazione e mobilità non sono eccezioni, ma condizioni strutturali, come il crimine transnazionale. Trattare i flussi come incidente politico significa condannarsi all’improvvisazione. Per questo occorrerebbe un ministero dedicato, capace di integrare sicurezza, cooperazione, lavoro, welfare e governo del territorio, una cabina di regia stabile che sottragga la materia alla propaganda e la riporti alla programmazione. Governare l’immigrazione non è solo “chiudere” o “aprire” è selezionare, controllare, includere quando possibile e rimpatriare quando necessario, con strumenti amministrativi e operativi che funzionino davvero. In questo quadro assume peso il richiamo venuto Papa Leone XIV, il 19 gennaio 2026, incontrando l’Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano, ha ricordato che ordine e sicurezza sono “doni” che costano sacrificio a chi li garantisce e contribuiscono al bene di tutti.

È un concetto decisivo, la sicurezza non è soltanto tema di governo, ma infrastruttura dell’ordine democratico, e chi la garantisce non può essere celebrato a parole e lasciato scoperto nei fatti. La sicurezza, infine, è specchio del nostro disagio, una società che smarrisce l’educazione al limite e confonde libertà con istinto, avendo ridotto la realtà al consenso digitale. I social non creano il vuoto, ma lo amplificano. Per questo la prevenzione non è un capitolo accessorio è l’unica risposta non illusoria. La scorciatoia normativa può produrre titoli, la prevenzione chiede tempo e convergenze, risorse e continuità. È meno spettacolare, ma è l’unica politica che non mente.