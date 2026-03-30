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Sinner vince l’Atp di Miami e realizza il “Sunshine double”

di Flavia Romani - 30 Marzo 2026

epa12859531 Jannik Sinner of Italy poses with his Championship trophy after defeating Lehecka in the Mens Final match at the 2026 Miami Open tennis tournament at the Hard Rock Stadium in Miami, Florida, USA, 29 March 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Il dominio di Jannik Sinner prosegue anche a Miami: l’azzurro completa uno straordinario “Sunshine Double”, conquistando nello stesso anno sia il torneo di Indian Wells Masters sia il Miami Open. Un’impresa riuscita solo a pochi nella storia del tennis, l’ultima volta firmata da Roger Federer nel 2017, ma mai con la perfezione mostrata dall’italiano, capace di non perdere neppure un set lungo tutto il percorso.

In finale, Sinner ha superato con autorità il ceco Jiří Lehečka, numero 22 del ranking mondiale, imponendosi con un doppio 6-4 in un’ora e 33 minuti. Una partita condizionata dalla pioggia, con lunghe interruzioni che non hanno però scalfito la concentrazione del numero 2 del mondo. Decisivi due break, uno per set, sufficienti per controllare l’incontro.

Atp Miami, Sinner in scioltezza in finale

Il primo parziale si è deciso nei momenti chiave: sotto 0-40 nel quarto game, Sinner ha reagito con grande personalità, infilando cinque prime consecutive e due ace per ribaltare la situazione. Dopo aver mancato due set point, ha chiuso sul 6-4 senza concedere nulla al servizio. Alla ripresa dopo la pioggia, Lehečka ha provato a restare in partita, annullando diverse palle break, ma nel nono gioco del secondo set ha ceduto definitivamente, permettendo all’azzurro di chiudere ancora 6-4.

Per Sinner si tratta del secondo titolo a Miami dopo quello del 2024, del settimo Masters 1000 in carriera e del 26° trofeo complessivo nel circuito maggiore, numeri che confermano la sua crescita costante ai vertici del tennis mondiale.

Non solo singolare: arrivano soddisfazioni anche dal doppio maschile, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincitori del torneo grazie al successo su Harri Heliövaara e Henry Patten.

Meno fortunata la finale del doppio femminile: Sara Errani e Jasmine Paolini si sono arrese alla coppia formata da Kateřina Siniaková e Taylor Townsend.

Il bilancio resta comunque estremamente positivo per il tennis italiano, protagonista assoluto a Miami e sempre più competitivo a livello internazionale.