Dossier Ai

Sovranità digitale secondo IBM: l’AI sotto controllo locale per l’Europa

di Andrea Scarso - 31 Gennaio 2026

L’azienda statunitense IBM entra ufficialmente nel confronto europeo sulla sovranità digitale. Con IBM Sovereign Core, il gruppo americano presenta una piattaforma software pensata per consentire a imprese e pubbliche amministrazioni di gestire infrastrutture cloud e sistemi di intelligenza artificiale mantenendo il pieno controllo operativo, all’interno di una singola giurisdizione.

Il tema è sempre più centrale nel dibattito politico e industriale europeo. Le tensioni geopolitiche, unite a un quadro normativo in continua evoluzione, stanno spingendo governi e aziende a interrogarsi sulla dipendenza dalle piattaforme tecnologiche extra-UE, soprattutto quando si parla di dati sensibili e modelli di AI.

Oltre la semplice localizzazione dei dati

Negli ultimi anni la sovranità digitale è stata spesso ridotta a una questione di data residency. Ma l’arrivo dell’intelligenza artificiale ha cambiato le regole del gioco. Oggi non basta sapere dove sono archiviati i dati: diventa cruciale chi gestisce gli accessi, chi controlla il software e chi può dimostrarne la conformità alle autorità di vigilanza.

IBM Sovereign Core nasce per rispondere a questa esigenza. Non è un servizio cloud tradizionale, ma un software che può essere installato e gestito direttamente dal cliente, senza intermediazioni continue del fornitore.

Un approccio open source e agnostico

La piattaforma si basa sulle tecnologie open source di Red Hat OpenShift ed è progettata per funzionare in ambienti diversi: data center proprietari, cloud privati o infrastrutture pubbliche supportate localmente. L’obiettivo è ridurre i vincoli tecnologici e garantire autonomia anche in scenari di forte incertezza geopolitica.

Dal punto di vista operativo, Sovereign Core consente di mantenere identità digitali, chiavi di crittografia, log di sistema e audit all’interno dei confini giurisdizionali scelti. Anche l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale e l’inferenza possono avvenire localmente, inclusi cluster GPU interni.

Il ruolo dei partner europei

Per il rollout iniziale in Europa, IBM ha avviato collaborazioni con fornitori IT locali come Cegeka e Computacenter. Un passaggio chiave per offrire servizi realmente sovrani e ridurre la dipendenza da infrastrutture centralizzate.

Tempistiche e prospettive

IBM Sovereign Core sarà disponibile in preview tecnica da febbraio, mentre la disponibilità generale è prevista per la metà del 2026. La mossa segnala un cambio di passo: nell’era dell’AI, la sovranità digitale non è più solo un obiettivo politico, ma una necessità operativa con cui anche le big tech devono fare i conti.

