I nazionalisti israeliani celebrano la Giornata di Gerusalemme

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Presso la Porta di Damasco nella Città Vecchia

di Askanews - 14 Maggio 2026

Gerusalemme, 14 mag. (askanews) – Nazionalisti israeliani partecipano alla parata del Giorno di Gerusalemme presso la Porta di Damasco e si radunano al Muro del Pianto nella città vecchia di Gerusalemme. Ogni anno, decine di migliaia di israeliani, molti dei quali adolescenti e giovani adulti, sfilano per Gerusalemme per celebrare quella che le autorità israeliane chiamano la “riunificazione” di Gerusalemme, avvenuta dopo la conquista e l’annessione di Gerusalemme Est da parte di Israele durante la guerra arabo-israeliana del 1967.