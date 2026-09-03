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Stefano De Martino “Già al lavoro per Sanremo 2027, ascoltate centinaia di canzoni” / Video

di Italpress - 3 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Centinaia di canzoni già ascoltate, una nuova ondata di proposte musicali arrivata a settembre e le porte ancora spalancate sul fronte degli ospiti. Mentre riparte Affari tuoi, Stefano De Martino porta avanti in parallelo la preparazione del suo primo Festival di Sanremo da direttore artistico e conduttore in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. “Mancano veramente tante settimane a Sanremo e sono felicissimo di vedere questo fermento – ha detto a margine dell’incontro stampa di “Affari tuoi” -. Essendo la mia prima direzione artistica non mi aspettavo a luglio o durante le vacanze di agosto di avere questo flusso di notizie. Vedo che c’è una grande attesa”. Il lavoro sulla musica è già entrato nel vivo. “Seguo passo per passo tutti i progetti che mi vengono presentati. Ascoltiamo tante canzoni e ne stanno arrivando ancora tante altre. A settembre c’è stata una nuova ondata di artisti che si sono presentati”. Un numero preciso dei brani ascoltati non c’è ancora: “Le cartelle sono tutte diverse, non ho un’unica piattaforma dove li raccolgo al momento perché arrivano da tanti posti diversi, ma sono già tante centinaia”. Il tempo a disposizione è stato uno dei vantaggi della nomina arrivata con largo anticipo.

