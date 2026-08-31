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Stellantis, Arnaud Belloni nuovo amministratore delegato di Fiat, Abarth e Lancia e chief marketing per l’Europa

di Italpress - 31 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis annuncia le seguenti nuove nomine nell’organizzazione Enlarged Europe, effettive a partire dal 1 settembre, mentre continua a realizzare il suo piano strategico Fastlane 2030. Con riporto diretto a Emanuele Cappellano: Arnaud Belloni è stato nominato CEO dei marchi FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa. Forte di una consolidata esperienza nel settore automobilistico, Belloni torna in Stellantis dove aveva già trascorso 16 anni gestendo la strategia di marketing per i suoi brand italiani e francesi. Belloni rientra in Stellantis dal Gruppo Renault, dove ha ricoperto il ruolo di Global Chief Marketing Officer da novembre 2020 e quello di Chief Branding Officer per tutti i marchi del Gruppo da maggio 2023. Nel suo nuovo incarico, Belloni raccoglie il testimone da Olivier François, che lo affiancherà fino a metà ottobre per assicurare una transizione fluida e continuerà a supportare Stellantis in qualità di Strategic Advisor. [click here for the dedicated announcement].

Xavier Chardon viene nominato CEO del marchio DS Automobiles in aggiunta alla sua attuale responsabilità in Citroèn.

Xavier Peugeot è stato nominato Responsabile del marchio Jeep in Europa, una posizione di nuova istituzione che riporta direttamente al Chief Operating Officer della Regione Enlarged Europe. Questo ruolo è stato creato per mettere a disposizione del marchio Jeep® tutti gli strumenti necessari a rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti europei, rafforzare lo sviluppo nel mercato europeo in termini di prodotto, marketing e vendite. Roberta Zerbi focalizzerà la sua attività su Customer Journey Excellence e Network Development.

Di conseguenza, l’ente Commercial Operations Enlarged Europe, diretto da Maurizio Zuares, è stato riorganizzato come segue:

Gaetano Thorel viene nominato Responsabile del marchio Lancia per Enlarged Europe, in aggiunta alla sua attuale responsabilità per FIAT e Abarth Enlarged Europe, riportando funzionalmente ad Arnaud Belloni. Laurent Diot viene nominato Responsabile del brand DS Automobiles Enlarged Europe, in aggiunta alla sua attuale responsabilità per Citroèn Enlarged Europe, riportando funzionalmente a Xavier Chardon. Fabio Catone è confermato Responsabile per Enlarged Europe dei marchi Jeep, Ram e Dodge, riportando funzionalmente a Xavier Peugeot.

Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe, ha detto: “Queste nomine rappresentano un ulteriore fondamentale passo nell’accelerazione dell’attuazione del nostro piano strategico Fastlane 2030. Esse pongono le basi per una visione marketing europea incentrata su creatività e innovazione, rafforzano il percorso di crescita di Jeep® attraverso una leadership dedicata e definiscono con maggiore chiarezza il posizionamento di Lancia e DS Automobiles come marchi specialistici, preservandone le identità distintive e, al contempo, rafforzandone l’integrazione rispettivamente con FIAT e Citroèn. Desidero congratularmi con Arnaud per il suo ingresso in Stellantis, così come con tutti i colleghi che assumono nuove e più sfidanti responsabilità. Sono convinto che ciascuno di loro svolgerà un ruolo fondamentale nel raggiungimento di queste priorità strategiche. Vorrei inoltre ringraziare Olivier per lo straordinario contributo apportato all’Azienda nel corso degli anni. Olivier ha incarnato il perfetto equilibrio tra dedizione ed empatia, coniugando un approccio proattivo a uno spirito anticonvenzionale che distingue i leader creativi di eccezionale talento. Sono sicuro che saprà mettere a frutto la sua esperienza in qualità di Strategic Advisor per la nostra Azienda”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).